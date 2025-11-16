POCO F8 Ultra potwierdzony. Kiedy premiera? Jakie będą ceny w Polsce?

POCO F8 Ultra to nowy pogromca flagowców, którego premiera jest blisko. Jeden z oddziałów marki udostępnił pierwszy teaser telefonu. To oznacza, że debiut jest nieodległy i ma szansę odbyć się jeszcze przed końcem 2025 r. Kiedy smartfon POCO F8 Ultra pojawi się w Polsce i jakie będą ceny urządzenia?

POCO F8 Ultra to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Kiedy premiera? Wygląda na to, że debiut jest blisko. Wskazuje na to pierwszy teaser udostępniony przez jeden z oddziałów submarki Xiaomi. Spróbujmy również zgadnąć, jakie będą polskie ceny telefonu.

Nowy smartfon POCO F8 Ultra na zajawce. Kiedy premiera?

Jeden z oddziałów marki (hongkoński) udostępnił na własnym profilu pierwszą zajawkę nowego telefonu. Co prawda na grafice nie pojawia się nazwa POCO F8 Ultra, ale wiemy, że będzie to przebrandowany model Redmi K90 Pro Max, a właśnie to urządzenie widoczne jest na teaserze. Kiedy odbędzie się premiera?

Konkretnej daty nie podano, ale biorąc pod uwagę fakt, że mamy dopiero połowę listopada i marka zaczęła udostępniać pierwsze teasery, to premiera musi być blisko. Już wcześniej pojawiały się plotki, jakoby mogło to nastąpić jeszcze w grudniu 2025 r. Teraz wydaje się to bardzo prawdopodobne.

Oczywiście może się tak stać jedynie na wybranych rynkach. Nie ma pewności, że POCO F8 Ultra oraz Pro zostaną wprowadzone do sprzedaży we wszystkich krajach w tym samym czasie. Możliwe, że w Europie i Polsce poczekamy jednak do pierwszego kwartału 2026 r. Powinno się to wyjaśnić w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Polskie ceny POCO F8 Ultra będą atrakcyjne

POCO F8 Ultra to nowy smartfon, który zapewne będzie nazywany pogromcą flagowców. Wynika to z faktu, że powinno to być najtańsze urządzenie z najnowszym czipem Qualcomma dla telefonów z Androidem z półki premium. Mowa oczywiście o procesorze Snapdragon 8 Elite Gen 5, który znajdzie się pod obudową modelu.

Polskie ceny POCO F8 Ultra nie są na razie znane, ale można się spodziewać, że na tle innych flagowców z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 będą atrakcyjne. W kraju z tym układem zapowiedziano na razie tylko smartfona OnePlus 15, który będzie dostępny od 3999 złotych.

W przypadku nowego flagowca POCO mogą to być ceny zaczynające się już od 2999 złotych, bo tak było w przypadku modelu F7 Ultra. Telefony z dopiskiem Pro w nazwie będą jeszcze tańsze. Pewnie będą dostępne od mniej niż 2,5 tys. złotych.

Nowy smartfon otrzyma duży ekran o przekątnej 6,9 cala oraz potrójny aparat fotograficzny. Nowością w serii jest teleobiektyw peryskopowy, który zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Pod obudową jest też duża bateria, ale jej pojemność zostanie zmniejszona i nie będzie to ten sam akumulator, który jest w Redmi K90 Pro Max.

