OnePlus 15 nierówny. Producent postawił na różne pamięci

OnePlus 15 to nowy smartfon, który obecnie w Polsce dostępny jest w ramach przedsprzedaży. Do wyboru są dwie wersje. Różnice występują nie tylko w rozmiarze pamięci. Producent zdecydował się na inne kości RAM. W droższej edycji smartfona OnePlus 15 umieszczono szybszą pamięć operacyjną. Czym się różnią?

OnePlus 15 to nowy smartfon, którego polska premiera odbyła się kilka dni temu. Obecnie trwa przedsprzedaż z cennymi prezentami. Jeśli planujecie zakupić ten telefon, to warto wiedzieć, że są dwie wersje i między nimi występują różnice. Dotyczy to nie tylko rozmiaru pamięci, bo producent zdecydował się na jeszcze inny zabieg.

Dwie wersje OnePlus 15 i różne kości pamięci RAM

Zacznijmy od tego, że do wyboru rzeczywiście są dwie wersje smartfona OnePlus 15 i te mają różny rozmiar pamięci. W tańszej opcji znajdziemy 12 GB RAM-u oraz 256 GB miejsca na dane. W droższej jest to 16 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane. To nie jedyne różnice.

Okazuje się, że w OnePlus 15 producent zdecydował się na różne kości pamięci RAM. W tańszej wersji są to moduły LPDDR5X Ultra o przepustowości 9 600 Mb/s. Natomiast w modelu z 16 GB zdecydowano się na szybsze pamięci LPDDR5X Ultra+, które teoretycznie zapewnią przesyłanie danych z prędkością do 10 667 Mb/s.

Różnica wynosi więc ponad tysiąc Mb/s, co pewnie nie przełoży się na zbyt duże różnice w wydajności. Oczywiście w przypadku droższego telefonu powinna ona być nieco wyższa, ale czy warto dokładać aż 700 złotych tylko z tego powodu? Pewnie nie, ale też warto mieć na uwadze, że za dopłatą dostaje się po prostu więcej pamięci RAM i dwukrotnie rozszerzone miejsce na dane.

Wspomniane różnice w smartfonie OnePlus 15 obejmują tylko moduły RAM. W przypadku kości na dane producent postawił na ten sam wariant i są to szybkie pamięci UFS 4.1, co jest zmianą względem modelu 13. W starszym flagowcu były to starsze moduły UFS 4.0. Oczywiście nadal nie ma możliwości rozbudowy z użyciem kart microSDXC.

Polskie ceny smartfona OnePlus 15 niższe od poprzednika

OnePlus 15 to z pewnością ciekawy smartfon, którego polska przedsprzedaż potrwa do 14 grudnia. Jeśli zamówicie telefon do tego czasu, to otrzymacie ostatniego smartwatcha marki w rozmiarze 43 mm o wartości 1200 złotych. Ponadto w przypadku droższej wersji oferowana jest zniżka w wysokości aż 300 złotych i to już warto rozważyć.

Standardowe ceny telefonu w Polsce zaczynają się od 3999 złotych. Smartfon z większą (i szybszym RAM-em) kosztuje 4699 złotych. Nadal czekamy na model 15R. To urządzenie również jest w drodze i choć nie zaprezentowano go podczas listopadowej premiery, tak debiut ma odbyć się w niedługim czasie. Konkretnego terminu producent na razie nie ujawnia i nie ma pewności, że nastąpi to jeszcze do końca 2025 r.

