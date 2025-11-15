Android 17 to nowy system operacyjny, który ma przełamać monopol Google Play. Firma planuje zaoferować alternatywne sklepy z aplikacjami, co jest efektem sporu z Epic Games. Wraz z systemem Android 17 Google wprowadzi rozwiązanie o nazwie Registered App Stores, co ułatwi instalowanie aplikacji z różnych źródeł.

Android 17 to nowy system operacyjny, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Zapewne jeszcze w pierwszej połowie, co zostanie poprzedzone testami wersji beta. Oczywiście znajdziemy tu sklep Google Play i powiązane usługi. Tymczasem dowiadujemy się, że firma planuje ułatwić instalowanie aplikacji z alternatywnych źródeł.

Android 17 i zewnętrzne sklepy z aplikacjami

Android 17 wprowadzi rozwiązanie, które jest częścią ugody zawartej pomiędzy Google oraz Epic Games. Obie firmy toczyły spór prawny i udało się dojść do porozumienia. W jego ramach gigant z Mountain View zdecydował się na wprowadzenie funkcji, która pozwoli na łatwiejsze instalowanie aplikacji spoza Sklepu Play.

Google dopuści zewnętrzne sklepy z aplikacjami w ramach inicjatywy Registered App Stores. Będą one wymagały specjalnej certyfikacji z dopuszczeniem do platformy, co ma m.in. zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. To oznacza, że będzie można korzystać z alternatywnych źródeł instalacji oprogramowania i to z pewnością cieszy. Podobne rozwiązanie wprowadziło Apple do iOS, co również było efektem sporu z Epic Games.

W systemie Android 17 zostanie zapewniony spójny proces instalacji takich alternatywnych sklepów z aplikacjami czy grami, gdzie użytkownik będzie w czytelny sposób informowany o kolejnych krokach. Prezentują to powyższe zrzuty ekranowe pochodzące z dokumentacji. Takie zewnętrzne platformy zapewnią też dostęp do recenzji oraz aktualizacji oprogramowania. Ich twórcy będą musieli za to odpowiadać.

Sklep Google Play nie zniknie z systemu Android 17

Jak już wspomnieliśmy, „Registered App Stores” nie jest zamiennikiem dla Google Play, a jedynie alternatywą. To oznacza, że oryginalny sklep z aplikacjami w systemie Android 17 nadal będzie dostępny i pozostanie domyślnym. Nie będziemy tu mieć do czynienia z wyborem, który wiąże się na przykład w Unii Europejskiej ze wskazaniem przeglądarki internetowej czy wyszukiwarki.

Google zobowiązało się do wprowadzenia tych zmian najpóźniej do końca 2026 r. To oznacza, że mogą nie być gotowe wraz z „gołym” systemem Android 17, którego premiera powinna odbyć się pod koniec drugiego kwartału. Jednak nie później jak z uaktualnieniem QPR2, które powinno być gotowe w grudniu.

Spodziewajmy się, że pierwsze poglądowe wydanie nowego systemu operacyjnego Google zostanie udostępnione jeszcze w tym roku. Będzie to wczesne wydanie dla deweloperów. Później pojawią się bardziej stabilne wersje beta. Przy okazji wprowadzono pewne zmiany obejmujące harmonogram wydawniczy, co ma uprościć prace nad platformą.

źródło: AndroidAuthority