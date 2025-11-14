Samsung Galaxy Z Flip 8 będzie cieńszy. Kiedy składany smartfon?

Samsung Galaxy Z Flip 8 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Jakie zmiany i nowości wprowadzi to urządzenie? Telefon ma być cieńszy i firma chce zrobić kolejny krok naprzód po odchudzeniu Z Folda. Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy Z Flip 8 z pewnością doczeka się różnych ulepszeń.

Samsung Galaxy Z Flip 8 to składany smartfon, który zadebiutuje wraz z modelem Z Fold 8. Premiera powinna odbyć się w okolicy połowy 2026 r. Co nowego tu znajdziemy? Do sieci przedostały się pewne informacje za sprawą koreańskich mediów branżowych. Zobaczymy sobie, czego należy się spodziewać.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 będzie cieńszy

Samsung Galaxy Z Flip 8 ma szansę być znacznie cieńszy względem poprzednika. Tegoroczny Z Flip 7 ma obudowę o grubości 6,5 mm oraz 13,7 mm po złożeniu. O ile zostanie odchudzona konstrukcja? Z informacji uzyskanych przez koreańskie media branżowe wynika, że cele postawione przez producenta są bardzo ambitne.

Firma chce rzekomo uzyskać podobny przeskok, który w obecnym roku udało się osiągnąć w modelu Z Fold 7. Jak dobrze wiemy, konstrukcja tego telefonu została odchudzona względem Z Folda 6 aż o blisko 30 proc. Smartfon został zamknięty w obudowie o grubości zaledwie 4,2 mm (8,9 mm po złożeniu).

To oznacza, że Samsung Galaxy Z Flip 8 ma szansę być znacznie cieńszy od poprzednika o kilka mm i jego konstrukcja będzie miała około 10 mm grubości po złożeniu, ale czy tak ambitne cele rzeczywiście uda się osiągnąć? O tym przekonamy się z czasem, gdy poznamy wymiary telefonu. Na razie to jeszcze nic pewnego i konkretnych dowodów nie ma.

Kiedy premiera smartfona Samsung Galaxy Z Flip 8

Spodziewamy się, że nowe składane smartfony koreańskiej marki zadebiutują po około roku od obecnej generacji, a więc powinno to nastąpić w lipcu 2026 r. Oczywiście dokładny termin nie jest na razie znany. Na tego typu informacje jest zbyt wcześnie. Najpierw czeka nas premiera serii S25. Później zobaczymy średniaki A57 oraz A37.

Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy Z Flip 8 również nie jest znana. Możemy tylko się domyślać, że urządzenie otrzyma składany ekran AMOLED-owy o przekątnej około 6,9 cala oraz jeden z dwóch procesorów. Mowa o czipach Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz Exynos 2600. Odchudzenie konstrukcji nie wróży dobrze na drodze do zwiększania pojemności baterii i pozostaje wierzyć, że ta po prostu nie tyle wzrośnie, co nie zostanie zmniejszona.

Wraz z tym telefonem pojawi się pewnie tańszy model Samsung Galaxy Z Flip 8 SE, który to najpewniej będzie bazować konstrukcyjnie na obecnym Flipie 7. Ceny nie są znane, ale producent zapewne będzie próbował je zachować na dotychczasowym poziomie. Na obniżki pewnie nie ma większych szans.

