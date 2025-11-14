OnePlus 15R potwierdzony. Kiedy premiera? Ceny będą atrakcyjne

OnePlus 15R to nowy smartfon, który nie zadebiutował wraz z modelem 15. Kiedy odbędzie się premiera? Jakie będą ceny telefonu? Producent nie zapomniał o tym urządzeniu i przekazał, że OnePlus 15R jest blisko i należy wypatrywać smartfona. Specyfikacja techniczna jest już znana, bo będzie to przebrandowany Ace 6.

OnePlus 15R to nowy smartfon, którego spodziewaliśmy się wraz z modelem 15. Wszak tegoroczne telefony 13 i 13R debiutowały w tym samym czasie. Tym razem producent postanowił zrobić inaczej. Kiedy odbędzie się premiera tańszego urządzenia? Jakie będą ceny? Zobaczmy, co już wiemy.

Smartfon OnePlus 15R z nieodległą premierą

Zacznijmy od tego, że OnePlus 15R rzeczywiście istnieje i choć jego premiera nie odbyła się teraz, tak takie urządzenie jest w drodze i producent wcale o nim nie zapomniał. Marka potwierdziła to w trakcie czwartkowej prezentacji. Zrobiła to pod koniec wydarzenia. Skwitowano to w następujący sposób.

Dla tych, którzy zastanawiają się nad 15R. Bądźcie czujni – przekazał OnePlus w trakcie czwartkowej premiery modelu 15.

Więcej szczegółów nie podano, ale wiemy nie od dziś, że nie jest to zupełnie nowy smartfon. Tak naprawdę ma to być przebrandowany model Ace 6, który w Chinach debiutował pod koniec października. Do Europy i Polski trafi po prostu pod inną nazwą. Kiedy?

Producent na razie milczy w tym temacie, ale jest możliwe, że nastąpi to jeszcze w 2025 r. Jeśli tak, to w grudniu, bo wtedy na rynek ma trafić model 15. Z drugiej strony nie można wykluczyć premiery dopiero na początku przyszłego roku.

Ceny smartfona OnePlus 15R w Polsce będą atrakcyjne

Ceny telefonu nie są na razie znane, ale można się domyślać, że będą niższe od 4 tys. złotych. W przypadku flagowca 15 producent miło nas zaskoczył, bo to urządzenie będzie dostępne od 3999 złotych. W przypadku OnePlus 15R mogą to być kwoty startujące od około 3 tys. złotych, a więc to urządzenie też powinno być tańsze od poprzednika.

OnePlus 15R to przebrandowany model Ace 6. Specyfikacja techniczna będzie pewnie bardzo zbliżona lub identyczna. Pod obudową spodziewajmy się procesora Snapdragon 8 Gen 5 bez dopisku Elite w nazwie. W Polsce zapewne będzie on wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 256 GB miejsca. Pozostaje wierzyć, że pojemność baterii nie zostanie zredukowana i nadal będzie to 7800 mAh.

Ekran to wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 165 Hz. Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Całość będzie pracować pod kontrolą OxygenOS 16, czyli nowej nakładki opartej na Androidzie 16.

źródło: OnePlus