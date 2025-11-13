Samsung Galaxy A37 5G w drodze. Kiedy nowy smartfon?

Samsung Galaxy A37 5G to nowy smartfon marki, który w ofercie pojawi się w pierwszym kwartale 2026 r. Prace nad telefonem już trwają, co potwierdza nam pierwszy firmware dla tego urządzenia. Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A37 5G na razie owiana jest tajemnicą. Co nowego może się pojawić?

Samsung Galaxy A37 5G to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się wraz z droższym modelem A57. Po raz pierwszy otrzymujemy twardy dowód na to, że pierwsze z urządzeń rzeczywiście istnieje i znajduje się na etapie prac. Potwierdza nam to firmware dla telefonu, który został dostrzeżony na serwerach producenta. Czego powinniśmy się spodziewać?

Premiera Samsung Galaxy A37 5G wraz z modelem A57

Samsung Galaxy A37 5G to tańszy z dwóch nowych telefonów z serii A, których premiera powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r. Pewnie nastąpi to w marcu, ale dokładny termin nie jest na razie znany. Na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie.

Nowy smartfon powstaje pod nazwą kodową SM-A376U. Literka „U” na końcu daje nam do zrozumienia, że jest to odblokowany telefon na rynek amerykański. Europejski wariant otrzyma dopisek w postaci „F”. Pierwszy firmware dla tego urządzenia ukrywa się pod ciągami znaków A376USQU0AYK3/A376UOYN0AYK3/A376USQU0AYK3 i został dostrzeżony na serwerach producenta. Podobnie wcześniej było z modelem A57.

Firmware dla smartfona Samsung Galaxy A37 5G zapewne bazuje na systemie Android 16 i z pewnością jest to autorskie oprogramowanie One UI 8.5. Firma pracuje nad nim od miesięcy i w ciągu kilku najbliższych tygodni powinien rozpocząć się publiczny program pilotażowy wersji beta. W pierwszej kolejności software będą mogli wypróbować właściciele ostatnich flagowców z serii S25.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A37 5G nieznana

Sam firmware ujawnia nam niewiele na temat modelu Samsung Galaxy A37 5G. Jego dokładne prześwietlenie pewnie przyniosłoby więcej informacji. Dlatego specyfikacja techniczna nowego telefonu nie jest na razie znana. Pozostają nam tylko domysły.

Samsung Galaxy A37 5G zapewne otrzyma ekran AMOLED-owy o przekątnej około 6,7 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Następnie spodziewajmy się odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Bateria ma pewnie pojemność około 5000 mAh i możliwe, że producent w nowych średniakach doda wsparcie dla standardu Qi2 25W, co jest planowane z myślą o serii S25.

Na razie nie wiadomo, na jaki procesor zdecydował się producent. Może to być starszy Exynos lub też jeden ze Snapdragonów firmy Qualcomm dla urządzeń ze średniej półki cenowej. Możemy się spodziewać, że specyfikacja techniczna urządzenia nie zostanie dochowana w tajemnicy do premiery i poznamy ją jeszcze przed prezentacją telefonu.

