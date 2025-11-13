OnePlus 15 z premierą w Polsce. Ceny i przedsprzedaż z prezentami

OnePlus 15 to nowy smartfon, którego premiera w Polsce odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Już dziś rusza przedsprzedaż i oferta na start jest naprawdę atrakcyjna. Ponadto polskie ceny modelu OnePlus 15 są niższe od przewidywań. Ile zapłacimy za nowy telefon w Polsce i na co można liczyć w ramach przedsprzedaży?

Ceny OnePlus 15 w Polsce i wersje smartfona

OnePlus 15 debiutuje w Polsce w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Do wyboru są także trzy kolory obudowy. Są to wersje czarna, jasnofioletowa oraz piaskowa. Ceny telefonu widoczne są niżej.

OnePlus 15 z 256 GB pamięci na dane i 12 GB RAM – 3999 złotych

OnePlus 15 z 512 GB pamięci na dane i 16 GB RAM – 4699 złotych

Ceny smartfona OnePlus 15 są nie tylko niższe od modelu 13 z początku tego roku, ale nawet nie pokryły się z przewidywaniami, które zakładały wyższe kwoty dla nowego. Mówiono o cenach na poziomie około 4,5-5 tys. złotych. Tymczasem jest o kilkaset złotych taniej, co z pewnością bardzo cieszy. Jakby tego było mało, to producent przygotował na start całkiem ciekawą ofertę.

Polska przedsprzedaż smartfona OnePlus 15 z prezentami

Smartfon OnePlus 15 trafi do sprzedaży w Polsce w połowie grudnia. Jednak już dziś rusza przedsprzedaż i wobec niej ciężko przejść obojętnie. W jej ramach można liczyć na zniżki oraz atrakcyjny prezent o wartości ponad tysiąca złotych.

Osoby, które zdecydują się na zamówienie nowego flagowca marki w ramach przedsprzedaży i zrobią to w dniach od 13 listopada do 14 grudnia (lub do wyczerpania zapasów), mogą liczyć na bezpłatnego smartwatcha OnePlus Watch 3 43 mm. Zegarek normalnie kosztuje 1199 złotych. Ponadto w przypadku modelu z 512 GB pamięci na dane cena zostanie obniżona o 300 złotych.

Trzeba przyznać, że oferta ze smartfonem OnePlus 15 przygotowana przez firmę jest więc naprawdę atrakcyjna. Ponadto marka wprowadza dedykowane dla telefonu akcesoria. Wśród nich są się etui kompatybilne z systemem magnetycznym w postaci pierścienia, które można będzie zakupić w kilku opcjach różniących się wykończeniem, szkło hartowane AR Anti-Reflecting ograniczające odblaski czy powerbank 22.5W Magnetic Ring o pojemności 10000 mAh z funkcją szybkiego ładowania.

Wymienione akcesoria będą dostępne w sprzedaży wraz z nowym smartfonem. Na uwagę zasługuje również konkurs Anti-Burnout Box, gdzie można wygrać nagrodę o wartości aż 25 tys. Euro. Szczegóły oraz pełny regulamin zabawy dostępne są na stronie producenta.

źródło: OnePlus