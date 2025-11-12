Realme GT 8 Pro z datą premiery. Znamy ceny. Ile zapłacimy w Polsce?

Realme GT 8 Pro to nowy smartfon, którego debiut jest blisko. Jest data premiery telefonu w Europie oraz poznajemy ceny w euro. Ile zapłacimy za Realme GT 8 Pro w Polsce? Do wyboru będą dwie konfiguracje sprzętowe telefonu, ale tanio nie będzie. Smartfon powalczy o portfele klientów z modelem OnePlus 15.

Realme GT 8 Pro to nowy smartfon, który premierę miał w październiku. W Europie i Polsce nadal czekamy, choć wiemy, że telefon ma pojawić się w ofercie jeszcze w tym miesiącu. Znana jest dokładna data premiery. Ponadto do sieci przedostały się ceny i informacje związane z wersjami urządzenia. Do wyboru będzie kilka opcji.

Ceny Realme GT 8 Pro i ile zapłacimy w Polsce

Datą premiery Realme GT 8 Pro w Europie jest 20 listopada. Tego samego dnia nowy smartfon debiutuje w Indiach, co ogłoszono już wcześniej. Nastąpi to więc po tygodniu od modelu OnePlus 15, który do Polski wchodzi w najbliższy czwartek. Ceny nie zostały dochowane w tajemnicy i informacje na ich temat uzyskał jeden z francuskich serwisów.

Ceny Realme GT 8 Pro w Europie mają zaczynać się od 1099 euro. Dotyczy to konfiguracji sprzętowej z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Będą też inne wersje. Model mający 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci ma kosztować 1199 euro. Natomiast specjalną edycję Aston Martin wyceniono na 1299 euro. Kwoty są o 100 euro wyższe względem GT 7 Pro. Ile zapłacimy w Polsce?

Można więc spekulować, że polskie ceny smartfona będą zaczynać się od około 4650 złotych. Wariant z 512 GB pamięci powinien kosztować około 5100 złotych. Dokładne kwoty poznamy wkrótce, ale należy się spodziewać, że będą bardzo zbliżone do wyżej wymienionych.

Smartfon Realme GT 8 Pro powalczy o klientów z OnePlus 15

Konkurencyjny OnePlus 15 ma premierę w Polsce już w czwartek i wiemy, że jego ceny będą zbliżone. Marka w ofercie na start przygotowała różne bonusy, co pozwoli zaoszczędzić. Pozostaje wierzyć, że w przypadku Realme GT 8 Pro będzie podobnie i producent przyłoży się do przedsprzedaży oraz również zaoferuje atrakcyjne prezenty.

Realme GT 8 Pro wyróżnia się przede wszystkim wymiennymi modułami na aparat fotograficzny, które pozwalają w szybki sposób zmienić wygląd kamery, co jest całkiem ciekawym pomysłem. Nowy smartfon w Polsce powinien być dostępny w dwóch podstawowych kolorach obudowy. Są to ciemnoniebieski oraz biały. Jasnozielonego prawdopodobnie nie będzie, ale w zamian można liczyć na opcję Aston Martin w podobnej barwie.

Tak więc wkrótce czeka nas w Polsce debiut pierwszych smartfonów z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 w Polsce. Wkrótce pojawi się ich więcej, bo telefony z tym procesorem Qualcomma szykują także inni producenci. Wiele z nich pojawi się w naszym kraju jednak dopiero w 2026 r.

