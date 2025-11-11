Samsung Galaxy S26 Plus na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy S26 Plus to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Do sieci przedostały się rendery, które ujawniają dizajn. W drodze są zmiany, które obejmą także pozostałe modele z serii. Przy okazji do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy S26 Plus. Co już wiemy?

Samsung Galaxy S26 Plus to jeden z trzech nowych telefonów z serii, które mamy zobaczyć wcześnie w 2026 r. Wiele wskazuje na to, że firma zrezygnowała z modelu Edge. Co ze specyfikacją techniczną? Jakie zmiany obejmujące dizajn wprowadzi nowy smartfon? Na temat tego urządzenia wiemy już naprawdę sporo.

Rendery smartfona Samsung Galaxy S26 Plus ujawniają zmiany

Koreańczycy stawiają na zmiany obejmujące dizajn nowych flagowców, co ujawniły nam już wcześniejsze rendery pozostałych modeli z serii. Teraz dołącza do nich Samsung Galaxy S26 Plus, który w zasadzie jest przerośniętą wersją edycji Pro. Grafiki opracował na podstawie schematów CAD niezastąpiony Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer.





źródło: Onleaks/Android Headlines

Rendery modelu Samsung Galaxy S26 Plus ujawniają nam te same zmiany, które widzieliśmy już wcześniej na grafikach modelu Pro. W oczy rzuca się przede wszystkim przeprojektowany aparat fotograficzny, którego obiektywy umieszczono na garbie w kształcie pastylki. Natomiast dioda doświetlająca LED znajduje się obok.

Z przodu znajduje się płaski ekran AMOLED-owy i wiemy, że jego przekątna to 6,7 cala. Wyświetlacz ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie oraz wąskie ramki. Przyciski umieszczono na jednym z boków. Przy okazji poznajemy dokładne wymiary telefonu. Jest to 158,4 × 75,7 × 7,35 mm, czyli praktycznie bez zmian względem poprzednika (grubość wrosła o zaledwie 0,05 mm).

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy S26 Plus

Smartfon Samsung Galaxy S26 Plus w zależności od rynku dystrybucji otrzyma jeden z dwóch procesorów. W Europie ma to być autorski Exynos 2600 w 2-nm litografii. Natomiast w wielu innych krajach będzie to Snapdragon 8 Elite Gen 5 dostarczony przez Qualcomma. Spodziewajmy się również 12 GB pamięci RAM.

Aparat fotograficzny telefonu otrzyma główny sensor 50 MP. Teleobiektyw i kamera ultraszerokokątną powinny współpracować z czujnikami 10 lub 12 MP. Energię dostarczy bateria o pojemności około 5000 mAh. Nowością będzie wsparcie dla standardu ładowania bezprzewodowego Qi2 25W z magnesami.

Ekran to wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości QHD+ oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Nie zabraknie też wsparcia dla Wi-Fi 7 i Bluetooth 6. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 16 z nową nakładką One UI 8.5, która wkrótce powinna zostać udostępniona w wersji beta na modele z serii S25. Później program pilotażowy pewnie zostanie rozszerzony o inne telefony.

