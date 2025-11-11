POCO F8 Ultra i Pro będą wybrakowane. Xiaomi szykuje zmiany

POCO F8 Ultra i Pro to dwa nowe smartfony submarki Xiaomi, których premiera jest blisko. Wiemy, że będą to przebrandowane telefony marki Redmi. Czy pojawią się jakieś zmiany względem protoplastów? Okazuje się, że tak i POCO F8 Ultra oraz Pro dostaną pewne cięcia w specyfikacji technicznej. Przy okazji poznajemy kolory.

POCO F8 Ultra oraz Pro to dwa nowe smartfony, których premiera jest blisko. Kiedy je zobaczymy? Czy Xiaomi planuje jakieś zmiany względem protoplastów z serii Redmi K90? W sieci pojawiły się nowe szczegóły. Czego należy się spodziewać?

Kiedy premiera POCO F8 Ultra i Pro – wersje oraz kolory

Zacznijmy od tego, że premiera telefonów POCO F8 Ultra i Pro powinna odbyć się normalnie w przyszłym kwartale. Seria F7 debiutowała w marcu. Są jednak pewne plotki, które zakładają debiut nawet pod koniec br. Można jednak bezpiecznie założyć, że nastąpi to wcześnie w 2026 r.

Źródło informacji przekazało też informacje o planowanych wersjach obu telefonów. Znamy też kolory obudowy. POCO F8 Ultra ma otrzymać dwa warianty. Są to modele mające 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane oraz 16 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki. Kolory będą dwa. Są to czarny oraz denim, które znamy już z Redmi K90 Pro Max.

W przypadku modelu Pro wybór kolorów ma być większy. Tutaj wymienia się trzy opcje. Są to czarny, niebieski oraz srebrny. Pod względem konfiguracji sprzętowych mówi się o 256 lub 512 GB miejsca na dane. W obu przypadkach rozmiar pamięci operacyjnej RAM to 12 GB.

Xiaomi okroi specyfikację techniczną POCO F8 Ultra i Pro

Niestety, ale POCO F8 Ultra i Pro pod względem specyfikacji technicznej nie będą dokładnie odzwierciedlać serii Redmi K90. Xiaomi planuje pewne cięcia związane z wyposażeniem. Droższy telefon otrzyma mniejszą baterię o pojemności 6500 mAh. Protoplasta ma akumulator 7500 mAh. Ładowanie powinno odbywać się z użyciem ładowarki o mocy 100 W. Będzie też bezprzewodowe 50 W.

POCO F8 Ultra otrzyma ten sam procesor, który jest w Redmi K90 Pro Max, czyli czip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Następnie mamy 6,9-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 2K. Aparat fotograficzny ma trzy 50-megapikselowe sensory i wśród nich jest teleobiektyw peryskopowy 3.5x. To nowość w tej serii.

Tańszy model Pro ma poprzedni procesor Snapdragon 8 Elite oraz 6,59-calowy ekran AMOLED-owy. Oba telefony otrzymają audio opracowane we współpracy z Bose, co będzie podkreślone na opakowaniu. Smartfony będą pracować pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi w postaci HyperOS 3.

Ceny nowych smartfonów nie są na razie znane, ale można się spodziewać, że będą bardzo atrakcyjne i znacznie niższe w porównaniu do innych telefonów konkurencji z tymi samymi procesorami. Warto dodać, że w pudełkach ma zabraknąć ładowarek.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: passionategeekz