POCO F8 Ultra i Pro będą wybrakowane. Xiaomi szykuje zmiany
POCO F8 Ultra i Pro będą wybrakowane. Xiaomi szykuje zmiany

POCO F8 Ultra i Pro to dwa nowe smartfony submarki Xiaomi, których premiera jest blisko. Wiemy, że będą to przebrandowane telefony marki Redmi. Czy pojawią się jakieś zmiany względem protoplastów? Okazuje się, że tak i POCO F8 Ultra oraz Pro dostaną pewne cięcia w specyfikacji technicznej. Przy okazji poznajemy kolory.

Dawid Długosz

POCO F8 Ultra oraz Pro to dwa nowe smartfony, których premiera jest blisko. Kiedy je zobaczymy? Czy Xiaomi planuje jakieś zmiany względem protoplastów z serii Redmi K90? W sieci pojawiły się nowe szczegóły. Czego należy się spodziewać?

Kiedy premiera POCO F8 Ultra i Pro – wersje oraz kolory

Zacznijmy od tego, że premiera telefonów POCO F8 Ultra i Pro powinna odbyć się normalnie w przyszłym kwartale. Seria F7 debiutowała w marcu. Są jednak pewne plotki, które zakładają debiut nawet pod koniec br. Można jednak bezpiecznie założyć, że nastąpi to wcześnie w 2026 r.

Źródło informacji przekazało też informacje o planowanych wersjach obu telefonów. Znamy też kolory obudowy. POCO F8 Ultra ma otrzymać dwa warianty. Są to modele mające 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane oraz 16 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki. Kolory będą dwa. Są to czarny oraz denim, które znamy już z Redmi K90 Pro Max.

POCO F8 Ultra i Pro będą wybrakowane. Xiaomi szykuje zmiany

W przypadku modelu Pro wybór kolorów ma być większy. Tutaj wymienia się trzy opcje. Są to czarny, niebieski oraz srebrny. Pod względem konfiguracji sprzętowych mówi się o 256 lub 512 GB miejsca na dane. W obu przypadkach rozmiar pamięci operacyjnej RAM to 12 GB.

Xiaomi okroi specyfikację techniczną POCO F8 Ultra i Pro

Niestety, ale POCO F8 Ultra i Pro pod względem specyfikacji technicznej nie będą dokładnie odzwierciedlać serii Redmi K90. Xiaomi planuje pewne cięcia związane z wyposażeniem. Droższy telefon otrzyma mniejszą baterię o pojemności 6500 mAh. Protoplasta ma akumulator 7500 mAh. Ładowanie powinno odbywać się z użyciem ładowarki o mocy 100 W. Będzie też bezprzewodowe 50 W.

POCO F8 Ultra otrzyma ten sam procesor, który jest w Redmi K90 Pro Max, czyli czip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Następnie mamy 6,9-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 2K. Aparat fotograficzny ma trzy 50-megapikselowe sensory i wśród nich jest teleobiektyw peryskopowy 3.5x. To nowość w tej serii.

Tańszy model Pro ma poprzedni procesor Snapdragon 8 Elite oraz 6,59-calowy ekran AMOLED-owy. Oba telefony otrzymają audio opracowane we współpracy z Bose, co będzie podkreślone na opakowaniu. Smartfony będą pracować pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi w postaci HyperOS 3.

Ceny nowych smartfonów nie są na razie znane, ale można się spodziewać, że będą bardzo atrakcyjne i znacznie niższe w porównaniu do innych telefonów konkurencji z tymi samymi procesorami. Warto dodać, że w pudełkach ma zabraknąć ładowarek.

źródło: passionategeekz

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

