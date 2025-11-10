OnePlus 15 nie powtórzy w Polsce błędu Nord 5. Nowy smartfon będzie „pełny”

OnePlus 15 wkrótce debiutuje w Polsce. Nowy smartfon ma uniknąć błędów, które popełniono wraz z modelem Nord 5. Telefon ma otrzymać te same podzespoły, co chiński model i nie dojdzie do niekorzystnych zmian. To oznacza, że OnePlus 15 sprzedawany na polskim rynku ma dysponować m.in. dużą baterią, a nie pomniejszoną.

OnePlus 15 to nowy smartfon marki, którego premiera w Polsce odbędzie się na dniach. Nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Czy zostaną powtórzone błędy, które popełniono przy okazji modelu Nord 5, którego specyfikacja techniczna względem wersji na chiński rynek została nieco zmieniona? Wygląda na to, że tym razem producent chce tego uniknąć.

„Pełny” OnePlus 15 w Polsce i nie będzie sytuacji jak z modelem Nord 5

Zacznijmy od tego, że OnePlus Nord 5 debiutował w Polsce kilka miesięcy temu. Jak dobrze pamiętamy, nie było to urządzenie identyczne z tym, co wariant z Chin. Producent zdecydował się na spore cięcia związane z pojemnością baterii. Zredukowano ją z 6700 mAh do 5200 mAh. Różnica była więc naprawdę duża.

Wraz z OnePlus 15 do takiej sytuacji nie dojdzie, co marka potwierdziła na łamach własnych mediów społecznościowych. Nowy flagowiec będzie „pełny”. To oznacza, że jego bateria nadal ma oferować pojemność 7300 mAh i nie dojdzie tu do żadnych cięć. Dotyczy to także ładowarki o mocy 120 W.

OnePlus 15 w Polsce powinien być pod względem sprzętowym więc tym samym telefonem, który pod koniec października debiutował w Chinach. Wyposażenie będzie to samo, a zasadnicze różnice wystąpią w oprogramowaniu. Wynika to z faktu, że smartfony marki w Państwie Środka oferowane są z ColorOS firmy Oppo. W globalnej dystrybucji będzie to Android 16 z autorską nakładką OxygenOS 16, gdzie spory nacisk postawiono na funkcje AI.

Polskie ceny smartfona OnePlus 15 mogą być niższe

Ceny OnePlus 15 w Polsce nie są na razie, ale wszystko wskazuje na to, że będą nieco niższe względem modelu 13. Wersja z 512 GB miejsca na dane ma kosztować w Wielkiej Brytanii 999 funtów brytyjskich. Jest więc spora szansa na to, że w kraju będzie to 4999 złotych. Za wariant z 256 GB pamięci powinno to być kilkaset złotych mniej. Na przykład 4499 złotych.

Ponadto producent na premierę, która odbędzie się już 13 listopada, przygotował całkiem sporo niespodzianek. Trwa druga runda Bonus Drop Bundle, a ponadto w ramach oferty na start będzie można naprawdę sporo zaoszczędzić.

OnePlus 15 to jeden z pierwszych telefonów z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 na globalnych rynkach. Kolejnym będzie model Realme GT 8 Pro. Telefon ma przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami oraz wysokiej klasy ekran, gdzie zdecydowano się na zwiększenie odświeżania obrazu do 165 Hz, ale kosztem rozdzielczości, którą zredukowano do 1.5K.

źródło: OnePlus