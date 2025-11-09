Samsung Galaxy S26 Pro będzie cieńszy. Otrzyma wsparcie dla Qi2 25W

Samsung Galaxy S26 Pro zostanie zaprezentowany w pierwszym kwartale 2026 r. Nowy smartfon będzie cieńszy względem poprzednika, co może wyjaśniać powrót garbu na pleckach. Przy okazji dostajemy potwierdzenie, że Samsung Galaxy S26 Pro otrzyma wsparcie dla standardu Qi2 25W z magnesami. Ujawnia to nowa grafika.

Samsung Galaxy S26 Pro to jeden z kilku telefonów, które firma planuje wprowadzić do oferty w 2026 r. Nowy smartfon jakiś czas temu pozował na renderach, które ujawniły zmiany w wyglądzie. Teraz mamy okazję zobaczyć nową grafikę i dowiadujemy się, że telefon będzie cieńszy. Przy okazji pojawia się pewien szczegół.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Pro jest cieńszy i ma Qi2 25W

Nowe szczegóły związane z telefonem Samsung Galaxy S26 Pro ujawnia nam leaker Ice Universe. Dowiadujemy się, że nowy smartfon będzie cieńszy od poprzednika. Z informacji przekazanych przez źródło wynika, że grubość obudowy została zredukowana do 6,9 mm. W przypadku tegorocznego modelu jest to 7,2 mm. Zmiana jest więc na poziomie kilku proc.

Cieńsza obudowa to mniej miejsca w środku na komponenty. Może to więc tłumaczyć decyzję producenta związaną z przywróceniem garbu na pleckach. Taki iPhone Air również jest bardzo cienki i Apple pod wystającą wyspą wpakowało tam naprawdę sporo elementów.

Przy okazji dowiadujemy się, że Samsung Galaxy S26 Pro ma na pleckach okrągłe złącze magnetyczne. Już wcześniej mówiono o tym, że nowe flagowce Koreańczyków otrzymają wsparcie dla Qi2 25W, czyli nowego standardu ładowania bezprzewodowego z magnesami. Wszystko wskazuje na to, że tak się właśnie stanie.

Premiera Samsung Galaxy S26 Pro z modelami Plus i Ultra

Samsung Galaxy S26 Pro to jeden z co najmniej trzech nowych telefonów, które firma planuje zaprezentować w pierwszym kwartale 2026 r. Wiele wskazuje na to, że nastąpi to w lutym. Spodziewajmy się również modeli Plus oraz Ultra. Natomiast losy czwartego, którym jest wersja Edge, są pod znakiem zapytania. Słaba sprzedaż tegorocznego telefonu miała sprawić, że firma rozmyśliła się w kwestii następcy.

Wiemy, że firma w tym roku ponownie planuje wykorzystać w serii S własne procesory. Tym nowym czipem jest Exynos 2600, który będzie pierwszym układem dla telefonów wyprodukowanym w 2-nm litografii. To otwiera marce spore możliwości z zakresu zwiększania wydajności i zapewnienia poprawy energetycznej. Nowy SoC ma jednak trafić do smartfonów tylko na wybranych rynkach, a na innych będą to Snapdragony 8 Elite Gen 5 dostarczone przez Qualcomma.

Samsung Galaxy S26 Pro ma również potrójny aparat fotograficzny, którego obiektywy znajdą się na wystającym garbie. Bateria pewnie bez większych zmian i nadal będzie miała pojemność około 4000 mAh. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana. Całość będzie pracować pod kontrolą nowej nakładki One UI 8.5.

