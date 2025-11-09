Oppo Find N6 w drodze. Protoplasta smartfona OnePlus Open 2?

Oppo Find N6 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Czy będzie to baza dla OnePlus Open 2, na który czeka wielu fanów marki? Tego na razie w 100 proc. nie wiadomo, ale do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Składany smartfon Oppo Find N6 będzie mocnym zawodnikiem.

Oppo Find N6 i OnePlus Open 2 to dwa składane smartfony, których premiera może odbyć się w 2026 r. Najpierw zobaczymy pierwsze urządzenie. Natomiast plany drugiej marki nie są na razie sprecyzowane. Są jednak przypuszczenia, że firma nie odpuściła rynku składaków. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Co już wiemy?

Składany smartfon Oppo Find N6 z mocną specyfikacją techniczną

Oppo Find N6 to składany smartfon, którego specyfikacja techniczna będzie z wyższej półki. Potwierdzają to nowe informacje, które ujawnił leaker Digital Chat Station. W przeszłości dostarczał on sprawdzone plotki z obozu marki. Coś więc z pewnością jest na rzeczy.

Składany smartfon będzie pierwszym tego typu telefonem na rynku z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli ostatnim procesorem Qualcomma dla flagowców. Spodziewajmy się, że układ będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Następnie mamy wielką baterię, której pojemność ma przekraczać 6000 mAh. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla technologii szybkiego ładowania.

Telefon Oppo Find N6 otrzyma dwa ekrany. Rozkładany wyświetlacz ma przekątną 7,95 cala. Natomiast dodatkowy będzie 6,6-calowy i znajdzie się na jednej z części konstrukcji. Z boku ma pojawić się przycisk z czytnikiem linii papilarnych.

Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT-808. Pozostałe dwa to teleobiektyw 3x oraz kamera ultraszerokokątna. Ponadto składany smartfon ma być cieńszy oraz lżejszy od poprzednika, ale konkretnych wartości nie podano. Obudowa ma być wodoszczelna na poziomie normy IPX8/9.

Oppo Find N6 może być protoplastą OnePlus Open 2

Premiera Oppo Find N6 ma odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Z czasem telefon może przeobrazić się w model OnePlus Open 2, na który fani marki nadal czekają. Firma potwierdzała już wcześniej, że w planach na br. nie ma takiego sprzętu. Nie wykluczono go jednak na przyszłość.

Pierwszy składak OnePlusa debiutował jesienią 2023 r. i był naprawdę udanym urządzeniem. I choć od jego premiery upłynęły już ponad dwa lata, tak modelu Open 2 nadal się nie doczekaliśmy. Pozostaje wierzyć, że taki telefon pojawi się w ofercie marki w przyszłym roku.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji i wierzyć, że sprzęt pojawi się w sprzedaży.

źródło