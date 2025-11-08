POCO Pad M1 w drodze. Nowy tablet Xiaomi ujawnia specyfikację

POCO Pad M1 to nowy tablet Xiaomi, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W rzeczywistości ma to być przebrandowane urządzenie marki Redmi. Sprzęt dostrzeżono w bazie benchmarku, co tylko potwierdza wcześniejsze przypuszczenia. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna tabletu Redmi Pad M1.

POCO Pad M1 to nowy tablet Xiaomi, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Już wcześniej podejrzewano, że w rzeczywistości będzie to przebrandowany Redmi Pad 2 Pro. Zdaje się to potwierdzać baza benchmarku Geekbench, gdzie dostrzeżono urządzenie. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna tabletu POCO Pad M1

Nowy tablet Xiaomi został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench pod nazwą kodową 2509ARPBDG. Testowane urządzenie ma procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 z GPU Adreno 810 oraz 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracowała pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką HyperOS.

W rzeczywistości POCO Pad M1 to przebrandowany tablet Redmi Pad 2 Pro, który w Polsce debiutował we wrześniu. Wskazuje na to wspomniana wyżej nazwa kodowa. Xiaomi przebranduje to urządzenie na wybranych rynkach i wprowadzi je do oferty pod inną marką. Jeśli tak, to specyfikacja techniczna urządzenie nie jest już dla nas żadną tajemnicą.

POCO Pad M1 dostanie zapewne 12,1-calowy wyświetlacz 2,5K z odświeżaniem obrazu w 120 Hz oraz jasności do 600 nitów. Nie zabraknie też wsparcia dla formatu Dolby Vision. Energię dostarczy duża bateria o pojemności aż 12000 mAh z obsługą ładowania o mocy 33 W.

Aparaty fotograficzne nie będą mocną stroną nowego tabletu Xiaomi. Producent wykorzystał tutaj dwa 8-megapikselowe sensory typu 1/4″, które pozwalają rejestrować wideo w jakości do 1080p. Znajdziemy tu zapewne też cztery stereofoniczne głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.4. Urządzenie powinno też zapewnić zwrotne ładowanie o mocy 22,5 W, które zaimplementowano już w modelu Redmi Pad 2 Pro.

Ceny POCO Pad M1 będą atrakcyjne

Dokładne ceny POCO Pad M1 nie są na razie znane, ale można spodziewać się, że będą bardzo atrakcyjne. Tablet może być jeszcze trochę tańszy od Redmi Pad 2 Pro, który w Polsce dostępny jest od 1299 złotych (za wersję mającą 128 GB pamięci na dane). Drogo nie jest.

Data premiery nowego tabletu Xiaomi nie jest na razie znana, ale można zakładać, że jego debiut może odbyć się jeszcze przed końcem 2025 r. Ewentualnie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nie wiadomo też, na jakie rynki trafi ten sprzęt i czy pojawi się też w Polsce. Biorąc pod uwagę, że u nas sprzedawany jest protoplasta w postaci Redmi Pad 2 Pro, to wydaje się to z pewnością wątpliwe. Aczkolwiek decyzji producenta nie znamy.

