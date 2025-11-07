Realme GT 8 Pro po OnePlus 15. Jest data premiery. Ceny w Polsce?

Realme GT 8 Pro i OnePlus 15 to dwa nowe flagowce z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, które wkrótce kupimy w Polsce. Jest data premiery drugiego telefonu. Realme GT 8 Pro pojawi się na rynkach globalnych po smartfonie OnePlus 15, który debiutuje na dniach. Jakie będą ceny i ile zapłacimy za urządzenia w Polsce?

Realme GT 8 Pro i OnePlus 15 to dwa pierwsze flagowce z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, które debiutują na globalnych rynkach. Oba nowe smartfony są już dostępne w Chinach. Drugi z nich pojawi się w Polsce już 13 listopada, a kiedy pierwszy? Została ujawniona data premiery w Indiach i w podobnym czasie urządzenie zapewne pojawi się także w innych krajach.

Data premiery Realme GT 8 Pro po OnePlus 15

Dziś już wiemy, że polska premiera OnePlus 15 została zaplanowana na 13 listopada. Obecnie trwa druga runda Bonus Drop Bundle. Przy okazji poznaliśmy inne niespodzianki, które firma szykuje z okazji debiutu. Oferta będzie atrakcyjna.

Jakiś czas temu sugerowano, że Realme GT 8 Pro może pojawić się poza Chinami jeszcze przed OnePlus 15. Tak się jednak nie stanie i firma zdecydowała się na nieco późniejszy termin. Ujawniono datę premiery i tą jest 20 listopada. Na razie potwierdzono to dla rynku indyjskiego, ale na innych będzie pewnie to ten sam dzień lub zbliżony.

Wynika to z faktu, że na globalnym profilach marki już zaczęto publikować zajawki związane z Realme GT 8 Pro. Przy okazji dowiadujemy się, że wybór kolorów obudowy zostanie prawdopodobnie ograniczony do dwóch opcji. Są to biały oraz ciemnoniebieski. Czarnej wersji chyba nie będzie.

Ceny Realme GT 8 Pro i OnePlus 15. Ile zapłacimy w Polsce?

Polskie ceny smartfonów OnePlus 15 i Realme GT 8 Pro nie są na razie znane. Możemy jedynie spekulować. W Chinach za oba telefony trzeba zapłacić od 3999 juanów, a więc można się spodziewać, że w Europie pod tym względem urządzenie również będą szły łeb w łeb. O sukcesie zadecyduje więc oferta na start.

W przypadku modelu OnePlus 15 w ofercie na start przygotowano atrakcyjne bonusy. Prawdopodobnie za wersję z 512 GB miejsca na dane w Polsce trzeba będzie zapłacić 4999 złotych (bez zniżek). Wariant mający 256 GB pamięci powinien być o kilkaset złotych tańszy.

Realme GT 8 Pro wyróżnia się przede wszystkim aparatem fotograficznym z wymiennymi modułami na aparat. Trzeba przyznać, że jest to całkiem ciekawy pomysł i dzięki takim nakładkom będzie można personalizować kamerę. Polski oddział firmy na razie milczy w kwestii premiery telefonu na naszym rynku i pozostaje wierzyć, że wkrótce poznamy więcej szczegółów.

Oba smartfony są ciekawe i wprowadzają różne udoskonalenia względem poprzedników. Czy odniosą sukces? O tym przekonamy się już wkrótce, ale marki cieszą się dużą popularnością w Polsce i można się spodziewać, że wielu ich fanów już czeka na możliwość kupna nowych flagowców.

