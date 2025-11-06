tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Sony Xperia 1 VIII w drodze. W 2026 roku jeszcze jeden nowy smartfon
Android 
Udostępnij
Tweetnij

Sony Xperia 1 VIII w drodze. W 2026 roku jeszcze jeden nowy smartfon

Sony Xperia 1 VIII to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Na tym nie koniec. Japoński producent ma w planach jeszcze jeden telefon. Wiele wskazuje na to, że tym urządzeniem będzie Sony Xperia 10 VIII, czyli tańszy model ze średniej półki cenowej. Co już wiemy o tych smartfonach?

Dawid Długosz 6 odsłon 0 komentarzy , , ,

Sony Xperia 1 VIII to nowy smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Telefon został jakiś czas temu dostrzeżony i poznaliśmy nazwy kodowe trzech różnych wariantów. Czy marka ma w planach na 2026 r. jeszcze jakieś inne urządzenie? Wygląda na to, że tak. Tym sprzętem będzie najpewniej tańsza Sony Xperia 10 VIII. Skąd to wiemy?

Sony Xperia 1 VIII to nie jedyny nowy smartfon marki na 2026 rok

Smartfon Sony Xperia 1 VIII ukrywa się pod nazwami kodowymi zaczynającymi ciągiem znaków PM-152xx. Wiele wskazuje na to, że jest to właśnie nowy flagowiec firmy z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tymczasem serwis źródłowy znalazł jeszcze jedno urządzenie, a dokładniej aż sześć jego wersji.

Nowy smartfon marki ukrywa się pod nazwami kodowymi PM-1530-BV, PM-1531-BV, PM-1532-BV, PM-1533-BV, PM-1534-BV oraz PM-1555-BV. Jest to w rzeczywistości jeden telefon z różnymi wariantami na poszczególne rynki dystrybucji. Pytanie tylko: co to za sprzęt?

Sony Xperia 1 VIII w drodze. W 2026 roku jeszcze jeden nowy smartfon

Raczej nic nie wskazuje na to, aby marka planowała wprowadzić nowy telefon z serii 5. W tym roku takie urządzenie się nie pojawiło. Można więc przypuszczać, że mamy tu do czynienia z modelem Sony Xperia 10 VIII, czyli kolejnym średniakiem producenta. Taka strategia wydaje się sensowna.

Smartfon Sony Xperia 10 VIII z Xperią 1 VIII

Smartfony japońskiej marki nie cieszą się zbyt dużą popularnością, dlatego firma musi podchodzić do rynku racjonalnie. W tym roku również wprowadzono do oferty dwa telefony i były modele 1 VII oraz 10 VII, które debiutowały w odstępnie kilku miesięcy. Można się spodziewać, że w 2026 r. będziemy mieli do czynienia z podobną sytuacją.

Sony Xperia 1 VIII to pierwszy nowy smartfon, który pojawi się w ofercie. Jego premiera ma odbyć się w drugim kwartale 2026 r. Jest to flagowiec z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, który ponadto otrzyma konkretny aparat fotograficzny. Wiele osób w rzeczywistości oczekuje czegoś więcej, a dokładnie odświeżonego dizajnu, bo seria od lat bazuje na tym samym projekcie. Czy w końcu się go doczekamy? Tego na razie nie wiadomo.

Natomiast w drugiej połowie 2026 r. pojawi się Sony Xperia 10 VIII, czyli nowy średniak marki. W ostatnich dwóch modelach wprowadzono zmiany w zakresie wzornictwa, ale pod względem wyposażenia wprowadzanych jest niewiele nowości. Z pewnością pojawi się szybszy procesor i inne udoskonalenia, ale na szczegóły trzeba będzie poczekać. Na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Gmail – najlepsze triki i ukryte funkcje, które warto znać

źródło: The Walkman Blog

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij