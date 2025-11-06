Sony Xperia 1 VIII w drodze. W 2026 roku jeszcze jeden nowy smartfon

Sony Xperia 1 VIII to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Na tym nie koniec. Japoński producent ma w planach jeszcze jeden telefon. Wiele wskazuje na to, że tym urządzeniem będzie Sony Xperia 10 VIII, czyli tańszy model ze średniej półki cenowej. Co już wiemy o tych smartfonach?

Sony Xperia 1 VIII to nowy smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Telefon został jakiś czas temu dostrzeżony i poznaliśmy nazwy kodowe trzech różnych wariantów. Czy marka ma w planach na 2026 r. jeszcze jakieś inne urządzenie? Wygląda na to, że tak. Tym sprzętem będzie najpewniej tańsza Sony Xperia 10 VIII. Skąd to wiemy?

Sony Xperia 1 VIII to nie jedyny nowy smartfon marki na 2026 rok

Smartfon Sony Xperia 1 VIII ukrywa się pod nazwami kodowymi zaczynającymi ciągiem znaków PM-152xx. Wiele wskazuje na to, że jest to właśnie nowy flagowiec firmy z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tymczasem serwis źródłowy znalazł jeszcze jedno urządzenie, a dokładniej aż sześć jego wersji.

Nowy smartfon marki ukrywa się pod nazwami kodowymi PM-1530-BV, PM-1531-BV, PM-1532-BV, PM-1533-BV, PM-1534-BV oraz PM-1555-BV. Jest to w rzeczywistości jeden telefon z różnymi wariantami na poszczególne rynki dystrybucji. Pytanie tylko: co to za sprzęt?

Raczej nic nie wskazuje na to, aby marka planowała wprowadzić nowy telefon z serii 5. W tym roku takie urządzenie się nie pojawiło. Można więc przypuszczać, że mamy tu do czynienia z modelem Sony Xperia 10 VIII, czyli kolejnym średniakiem producenta. Taka strategia wydaje się sensowna.

Smartfon Sony Xperia 10 VIII z Xperią 1 VIII

Smartfony japońskiej marki nie cieszą się zbyt dużą popularnością, dlatego firma musi podchodzić do rynku racjonalnie. W tym roku również wprowadzono do oferty dwa telefony i były modele 1 VII oraz 10 VII, które debiutowały w odstępnie kilku miesięcy. Można się spodziewać, że w 2026 r. będziemy mieli do czynienia z podobną sytuacją.

Sony Xperia 1 VIII to pierwszy nowy smartfon, który pojawi się w ofercie. Jego premiera ma odbyć się w drugim kwartale 2026 r. Jest to flagowiec z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, który ponadto otrzyma konkretny aparat fotograficzny. Wiele osób w rzeczywistości oczekuje czegoś więcej, a dokładnie odświeżonego dizajnu, bo seria od lat bazuje na tym samym projekcie. Czy w końcu się go doczekamy? Tego na razie nie wiadomo.

Natomiast w drugiej połowie 2026 r. pojawi się Sony Xperia 10 VIII, czyli nowy średniak marki. W ostatnich dwóch modelach wprowadzono zmiany w zakresie wzornictwa, ale pod względem wyposażenia wprowadzanych jest niewiele nowości. Z pewnością pojawi się szybszy procesor i inne udoskonalenia, ale na szczegóły trzeba będzie poczekać. Na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie.

źródło: The Walkman Blog