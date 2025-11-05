HyperOS 3.1 i Android 16. Które smartfony Xiaomi z aktualizacją?
HyperOS 3.1 to większa aktualizacja na smartfony Xiaomi. Które modele ją dostaną? Marka zdecydowała, że będą to urządzenia uaktualnione do systemu Android 16. To oznacza, że aktualizacja HyperOS 3.1 nie trafi na liczne telefony Xiaomi sprzed kilku lat. Wiemy, które modele zostaną pozbawione tego oprogramowania.
HyperOS 3.1 to kolejna większa aktualizacja na smartfony Xiaomi po wydaniu z okrągłym numerkiem 3. Jest ona już udostępniana na telefony pochodzące z globalnej dystrybucji i dotyczy to także urządzeń marki POCO. Co z kolejnym uaktualnieniem oraz kto je otrzyma?
Aktualizacja HyperOS 3.1 na smartfony Xiaomi z systemem Android 16
Xiaomi zdecydowało, że nie wszystkie obecnie wspierane urządzenia dostaną aktualizacje HyperOS 3.1. Marka postanowiła udostępnić to uaktualnienie jedynie na te telefony, które otrzymały system Android 16. Te z Androidem 15 będą musiały obejść się smakiem. Lista urządzeń prezentuje się następująco.
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi 13C
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
- Poco F5 5G
- Poco F5 Pro
- Poco M6 Pro
- Poco X6 Neo
To oznacza, że aktualizacja HyperOS 3.1 nie trafi na urządzenia Xiaomi oraz jego marek sprzed kilku lat. Mimo tego, że dostały (lub dostaną) nową nakładkę z numerkiem 3, tak w tym przypadku bazuje ona na starszym systemie Android 15.
Co nowego z aktualizacją HyperOS 3.1 na telefony Xiaomi
HyperOS 3.1 to większa aktualizacja, która wprowadza trochę nowości. Xiaomi zdecydowało się w niej odświeżyć szufladę aplikacji. Ponadto pojawia się funkcja Hyper Island, która w tej wersji jest aktywowana. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z odpowiedzią na dynamiczną wyspę z iPhone’ów.
Ponadto w uaktualnieniu poprawiono zarządzanie pamięcią telefonów, wprowadzono ulepszenia obejmujące animacje wyświetlanie na ekranie czy skrócono czas uruchamiania wybranych aplikacji. Natomiast widok ostatnio używanych programów bardziej przypomina rozwiązanie znane z oprogramowania Apple, a w centrum sterowania odświeżono wygląd poszczególnych kafelków.
Wspomniane zmiany wcale jednak nie oznaczają, że wymienione wyżej urządzenia zostały właśnie pozbawione wsparcia. Tak nie jest. Po prostu telefony z powyższej listy nie dostaną aktualizacji HyperOS 3.1 z nowymi funkcjami, ale nadal będą otrzymywać poprawki z zakresu bezpieczeństwa. Ograniczenie dostępności uaktualnienia jedynie do modeli z Androidem 16 z punktu widzenia producenta ma oczywiście sens, bo pozwoli mu to zaoszczędzić na pracach związanych z przygotowywaniem oprogramowania.
