HyperOS 3.1 i Android 16. Które smartfony Xiaomi z aktualizacją?

HyperOS 3.1 to większa aktualizacja na smartfony Xiaomi. Które modele ją dostaną? Marka zdecydowała, że będą to urządzenia uaktualnione do systemu Android 16. To oznacza, że aktualizacja HyperOS 3.1 nie trafi na liczne telefony Xiaomi sprzed kilku lat. Wiemy, które modele zostaną pozbawione tego oprogramowania.

HyperOS 3.1 to kolejna większa aktualizacja na smartfony Xiaomi po wydaniu z okrągłym numerkiem 3. Jest ona już udostępniana na telefony pochodzące z globalnej dystrybucji i dotyczy to także urządzeń marki POCO. Co z kolejnym uaktualnieniem oraz kto je otrzyma?

Aktualizacja HyperOS 3.1 na smartfony Xiaomi z systemem Android 16

Xiaomi zdecydowało, że nie wszystkie obecnie wspierane urządzenia dostaną aktualizacje HyperOS 3.1. Marka postanowiła udostępnić to uaktualnienie jedynie na te telefony, które otrzymały system Android 16. Te z Androidem 15 będą musiały obejść się smakiem. Lista urządzeń prezentuje się następująco.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi 13C

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Poco F5 5G

Poco F5 Pro

Poco M6 Pro

Poco X6 Neo

To oznacza, że aktualizacja HyperOS 3.1 nie trafi na urządzenia Xiaomi oraz jego marek sprzed kilku lat. Mimo tego, że dostały (lub dostaną) nową nakładkę z numerkiem 3, tak w tym przypadku bazuje ona na starszym systemie Android 15.

Co nowego z aktualizacją HyperOS 3.1 na telefony Xiaomi

HyperOS 3.1 to większa aktualizacja, która wprowadza trochę nowości. Xiaomi zdecydowało się w niej odświeżyć szufladę aplikacji. Ponadto pojawia się funkcja Hyper Island, która w tej wersji jest aktywowana. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z odpowiedzią na dynamiczną wyspę z iPhone’ów.

Ponadto w uaktualnieniu poprawiono zarządzanie pamięcią telefonów, wprowadzono ulepszenia obejmujące animacje wyświetlanie na ekranie czy skrócono czas uruchamiania wybranych aplikacji. Natomiast widok ostatnio używanych programów bardziej przypomina rozwiązanie znane z oprogramowania Apple, a w centrum sterowania odświeżono wygląd poszczególnych kafelków.

Wspomniane zmiany wcale jednak nie oznaczają, że wymienione wyżej urządzenia zostały właśnie pozbawione wsparcia. Tak nie jest. Po prostu telefony z powyższej listy nie dostaną aktualizacji HyperOS 3.1 z nowymi funkcjami, ale nadal będą otrzymywać poprawki z zakresu bezpieczeństwa. Ograniczenie dostępności uaktualnienia jedynie do modeli z Androidem 16 z punktu widzenia producenta ma oczywiście sens, bo pozwoli mu to zaoszczędzić na pracach związanych z przygotowywaniem oprogramowania.

źródło: opracowanie własne