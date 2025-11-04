Samsung Galaxy S26 Ultra zyska krągłości. Zmiany potwierdza zdjęcie

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Do sieci przedostało się zdjęcie, które potwierdza planowane zmiany. Telefon Samsung Galaxy S26 Ultra zyska więcej krągłości. Ponadto smartfon dostanie przeprojektowany aparat fotograficzny oraz inne modyfikacje.

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy flagowiec z piórkiem S Pen, który niedawno pozował na renderach. Wtedy dostaliśmy twardy dowód na to, że w drodze są istotne zmiany. Teraz w sieci pojawiło się nowe zdjęcie, które to potwierdza. Tym razem są to szkła ochronne na ekrany i jedno jest pewne. Smartfon zyska krągłości.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra wprowadzi istotne zmiany

Zacznijmy od tego, że producent już wraz z tegorocznym flagowcem z piórkiem S Pen zaczął odchodzić od mocno kanciastej konstrukcji i zdecydował się na więcej krągłości. Wraz z modelem Samsung Galaxy S26 Ultra firma idzie w tym kierunku jeszcze bardziej. Zaokrąglenia w obudowie i na ekranie staną się jeszcze bardziej widoczne.

Poniższe zdjęcie prezentuje szkła ochronne dla wszystkich trzech modeli, które mamy zobaczyć w 2026 r. Jak nietrudno zauważyć, pod względem krągłości Samsung Galaxy S26 Ultra zrównał się z pozostałymi modelami. Ekran, a co za tym idzie, również obudowa nie ma już kanciastych narożników.

Wiemy, że te zmiany wpłynęły także na samo piórko S Pen. Jego końcówka została przeprojektowana w taki sposób, aby lepiej pasować do zaokrąglonej obudowy. Zwłaszcza że rysik chowa się w okolicy narożnika. Sam wyświetlacz jest też duży i można się spodziewać, że jego przekątna to co najmniej 6,8 cala.

Kiedy premiera smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra oraz pozostałe modele z serii nie zostanie zaprezentowany w styczniu. Wiele wskazuje na to, że producent wraca do premier odbywających się w lutym. Mówi się o tym, że debiut ma nastąpić dopiero pod koniec lutego. Na kilka dni przed targami MWC 2026. Z czego to wynika?

Koreańczycy wraz z nowymi smartfonami planują wrócić do autorskich procesorów. Pod ich obudową znajdzie się czip Exynos 2600, który będzie pierwszym układem dla telefonów w 2-nm litografii. Moce produkcyjne są jednak ograniczone. Stąd też zapewne firma chce dać sobie więcej czasu. Po to, aby nie było później większych problemów z dostępnością urządzeń w sklepach.

Samsung Galaxy S26 Ultra nie tylko zyska krągłości, ale też przy okazji otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny. Powróci wystający garb w kształcie pastylki, na którym znajdą się trzy obiektywy. Przypomina to kamerę ze składaków Z Fold. Bateria nie ma oferować większej pojemności, ale są duże szanse na wsparcie dla szybszych ładowarek. Ponadto zostanie dodana obsługa standardu Qi2 25W.

