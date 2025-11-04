Oppo Reno 15 Pro ze specyfikacją. Nowy smartfon także w wersji Max?

Oppo Reno 15 Pro to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Pojawiają się również pytania o model Oppo Reno 15 Pro Max, który również był w planach producenta. Czy taka wersja zadebiutuje?

Oppo Reno 15 Pro i Max to nowe smartfony, które w plotkach pojawiają się od jakiegoś czasu. Premiera jest blisko i do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. Co już o nim wiemy? Kiedy zobaczymy to urządzenie?

Specyfikacja techniczna smartfona Oppo Reno 15 Pro

Informacje związane ze specyfikacją techniczną telefonu Oppo Reno 15 Pro ujawnił leaker Yogesh Brar, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki, jak i wielu innych. Wyposażenie smartfona będzie całkiem niezłe.

Ekran to płaski panel OLED-owy o przekątnej 6,78 cala oraz rozdzielczości 1.5K. Odświeżanie obrazu ma odbywać się z częstotliwością 120 Hz. Za obliczenia ma odpowiadać procesor MediaTek Dimensity 8450 z udoskonalonym silnikiem dla AI, który został wprowadzony kilka miesięcy temu. Czip składa się z ośmiu rdzeni Cortex-A725 połączonych w trzy klastry. GPU to Arm Mali-G720. Rozmiar pamięci RAM oraz na dane nie został podany.

Na uwagę zasługuje także potrójny aparat fotograficzny o sporych możliwościach. Główny obiektyw połączono z 200-megapikselowym sensorem. Natomiast ultraszerokokątny oraz teleobiektyw współpracują z 50-megapikselowymi czujnikami. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Energię w smartfonie Oppo Reno 15 Pro dostarczy bateria o pojemności 6300 mAh. Z informacji przekazanych przez źródło wynika, że zostanie też zapewnione wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 80 W. W przypadku ładowarek bezprzewodowych będzie to 50 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z nową nakładką producenta, którą jest ColorOS 16.

Premiera serii bez Oppo Reno 15 Pro Max

Jakiś czas temu plotkowano, że topowym modelem z serii będzie Oppo Reno 15 Pro Max, ale potem okazało się, że producent miał zrezygnować z tego telefonu. Tak więc na chwilę obecną już się go nie spodziewamy. Co nie zmienia faktu, że smartfon będący obiektem nowego przecieku zapowiada się naprawdę ciekawie i jego ostateczna nazwa nie ma tu chyba większego znaczenia.

Premiera Oppo Reno 15 Pro odbędzie się najpierw w Chinach i nastąpi to w tym kwartale. W Polsce zapewne poczekamy dłużej i telefon zadebiutuje później w 2026 r. Wiemy, że urządzenie dostanie obudowę z metalową ramką, a plecki zostaną pokryte szkłem. Konstrukcja ma być wodoszczelna na poziomie norm IP68/IP69.

Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Seria zapowiada się ciekawie i z pewnością będzie udaną kontynuacją linii 14 z tego roku.

