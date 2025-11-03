Xiaomi 17 Ultra i dwie wersje. Na jakie różnice stawia marka?

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, którego premiera w Polsce powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r. Producent przygotowuje dwie wersje flagowca, choć pewnie tylko jedna z nich pojawi się w Polsce. Czym mają się różnić oba warianty Xiaomi 17 Ultra? W obu z pewnością znajdzie się wsparcie dla UWB.

Xiaomi 17 Ultra to nowy fotoflagowiec, którego premiera odbędzie się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. W drodze są dwie wersje telefonu, które są już certyfikowane. Znamy ich nazwy kodowe, a przy okazji poznajemy pewne różnice. Co przygotowuje producent i kiedy nowy smartfon pojawi się w Polsce?

Dwie wersje smartfona Xiaomi 17 Ultra

Nowe informacje na temat telefonu Xiaomi 17 Ultra uzyskał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki. Nowy smartfon dostanie dwie wersje. Urządzenia ukrywają się pod nazwami kodowymi 2512BPNDAC oraz 25128PNA1C. Literka „C” na ich końcu oznacza, że są to urządzenia przeznaczone na chiński rynek. Globalne warianty otrzymają dopisek „G”.

Źródło twierdzi, że obie wersje Xiaomi 17 Ultra oferują wsparcie dla UWB (Ultra WideBand). Rozwiązanie po raz pierwszy na rynku telefonów pojawiło się w iPhone’ach, a później sięgnęli po nie także producenci smartfonów z Androidem. Pozwala ona na dokładniejsze lokalizowanie.

Druga z wersji nowego smartfona oferuje ponadto wsparcie dla łączności satelitarnej. Użytkownicy w Chinach będą mogli w ten sposób wykonać połączenia głosowe poprzez Tiantong oraz wysyłać wiadomości tekstowe w Beidou. Są to funkcje przeznaczone na rynek Państwa Środka i w Europie z nich nie skorzystamy.

Kiedy premiera Xiaomi 17 Ultra w Polsce

Data premiery smartfona Xiaomi 17 Ultra nie jest na razie znana, ale możemy się spodziewać, że będzie podobnie jak w przypadku modeli 15. To oznacza, że nowy telefon zostanie najpierw zaprezentowany w Chinach. Kilka dni później powinien odbyć się debiut w Europie i wtedy urządzenie trafi do Polski.

Xiaomi 17 Ultra to fofoflagowiec, który ma wyróżniać się przede wszystkim aparatem fotograficznym o wielu możliwościach. Smartfon ma dostać cztery obiektywy, z których większość zostanie połączona z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast teleobiektyw peryskopowy będzie współpracować z 200-megapikselowym czujnikiem. Za obliczenia będzie tu odpowiadać procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli ostatni układ Qualcomma dla telefonów z Androidem z półki premium.

Na razie nie ma pewności, czy na pleckach znajdzie się drugi ekran, który wprowadzono w modelach 17 Pro i 17 Pro Max. Samo rozwiązanie nie jest najnowsze i było już obecne w smartfonie Mi 11 Ultra sprzed kilku lat. Czy z tyłu obudowy znajdzie się dodatkowe miejsce dla wyświetlacza? O tym przekonamy się wkrótce.

