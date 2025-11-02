Samsung Galaxy A57 5G z One UI 8.5. Kiedy nowy smartfon? Co ze specyfikacją?

Samsung Galaxy A57 5G to jeden z pierwszych telefonów, które będą sprzedawane z preinstalowanym One UI 8.5. Nowy smartfon znajduje się na etapie intensywnych prac. Kiedy odbędzie się premiera modelu Samsung Galaxy A57 5G? Jaka będzie specyfikacja techniczna smartfona? Zobaczmy, co już wiadomo o tym urządzeniu.

Samsung Galaxy A57 5G to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Do premiery jest jeszcze trochę czasu i wiemy, że urządzenie trafi na rynek z oprogramowaniem One UI 8.5, którego premiera odbędzie się z serią S26. Producent rozpoczął prace nad firmware telefonu.

Firmware z One UI 8.5 dla Samsung Galaxy A57 5G na etapie prac

Firma już pracuje nad firmware z One UI 8.5 dla smartfona Samsung Galaxy A57 5G. Skąd to wiemy? Oprogramowanie układowe zostało dostrzeżone na serwerze producenta. Pierwsze kompilacje testowe ukrywają się pod nazwami A576BXXU0AYJ7/A576BOXM0AYJ7/A576BXXU0AYJ7. Dowód na to widać na poniższym zrzucie ekranowym.

Przy okazji dostajemy potwierdzenie, że Samsung Galaxy A57 5G ma w nomenklaturze producenta oznaczenie kodowe SM-A576B i w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z telefonem na globalne rynki.

Nowy firmware to oczywiście oprogramowanie One UI 8.5, które zadebiutuje na początku 2026 r. i prace nad nim trwają od dawna. Aktualizacja na starsze telefony zostanie udostępniona dopiero później w pierwszym kwartale. Natomiast jeszcze przed końcem br. ma ruszyć publiczny program pilotażowy wersji beta. W pierwszej kolejności na smartfonach z serii S25.

Kiedy odbędzie się premiera telefonu Samsung Galaxy A57 5G? Zapewne jeszcze przed końcem pierwszego kwartału 2026 r. Powinno to nastąpić na przełomie lutego oraz marca, czyli po około roku od modelu A56.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A57 5G

Pełna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A57 5G nie jest na razie znana, bo na tego typu szczegóły jest zbyt wcześnie. Pewne informacje już mamy i wiemy, że nowy smartfon otrzyma autorski procesor Exynos 1680. Czip powinien wprowadzić różne udoskonalenia względem poprzedniego układu.

Nowy smartfon otrzyma zapewne też około 6,7-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Wspomniany procesor Exynos 1680 będzie wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Energię dostarczy pewnie bateria o pojemności około 5000 mAh, która powinna otrzymać wsparcie dla standardu Qi2 25 W.

Aparat fotograficzny dostanie trzy obiektywy, z których główny będzie współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Dokładne plany producenta związane z kamerą pozostają nieznane. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8.5. Nie wiadomo, czy firma planuje jakie zmiany z zakresu dizajnu.

