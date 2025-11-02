tablety.pl

OnePlus 15 w Polsce przed Realme GT 8 Pro. Kiedy premiera? Są terminy
Android 
OnePlus 15 w Polsce przed Realme GT 8 Pro. Kiedy premiera? Są terminy

OnePlus 15 i Realme GT 8 Pro to dwa nowe flagowce, które wkrótce debiutują w Polsce. Kiedy odbędzie się premiera i który z nich pojawi się szybciej? W końcu pojawiły się konkretne terminy obejmujące oba urządzenia. OnePlus 15 trafi do Polski szybciej niż Realme GT 8 Pro. Listopad zapowiada się ciekawie.

Dawid Długosz

OnePlus 15 i Realme GT 8 Pro to dwa pierwsze flagowce z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, które pojawią się w Polsce. Dokładny termin premiery pierwszego telefonu znamy już od kilku tygodni. Wiemy, że nastąpi to 13 listopada. W przypadku drugiego urządzenia pojawiały się różne daty, a sam producent potwierdził tylko tyle, że ma to stać się jeszcze w tym miesiącu.

Premiera OnePlus 15 w Polsce szybciej niż Realme GT 8 Pro

OnePlus 15 będzie pierwszym smartfonem z nowym czipem Qualcomma, który kupimy w Polsce. Urządzenie ma premierę w kraju za niespełna dwa tygodnie, a obecnie trwa druga runda z Bonus Drop Bundle, która zakończy się 12 listopada i wtedy dojdzie do rozdania tysiąca sztuk.

Kiedy odbędzie się premiera Realme GT 8 Pro? Na razie znamy termin dotyczący indyjskiego rynku i tutaj mówi się o 20 listopada. Wcześniej spekulowano, że może to zostać przyspieszone o kilka dni (w okolice 11 listopada) po to, aby ubiec prezentację modelu OnePlus 15, ale tak się nie stało. Globalnej daty nadal nie potwierdzono, ale można zakładać, że w Polsce nastąpi to również za około trzy tygodnie.

OnePlus 15 w Polsce przed Realme GT 8 Pro. Kiedy premiera? Są terminy

Oba smartfony zadebiutują więc w zbliżonym czasie i powalczą o portfele klientów. Dużą rolę odegrają ceny. Co o nich wiemy?

Ceny OnePlus 15 i Realme GT 8 Pro zbliżone

Na razie znamy oficjalne ceny obu telefonów na chińskim rynku. Te idą łeb w łeb. Za OnePlus 15 i Realme GT 8 Pro w Państwie Środka trzeba zapłacić od 3999 juanów (ok. 2080 zł). Oczywiście w Polsce będą to wyższe kwoty, ale i tak mówi się o pewnych obniżkach względem poprzedników. Jest spora szansa na to, że u nas ceny będą zaczynać się od około 4,5 tys. złotych i dotyczy to podstawowych konfiguracji sprzętowych. W przypadku urządzeń mających większą pamięć ma to być około 5 tys. złotych.

OnePlus 15 w Polsce przed Realme GT 8 Pro. Kiedy premiera? Są terminy

Decydując się na zakup modelu OnePlus 15 można liczyć na atrakcyjne bonusy. Pierwszym jest wspomniany Drop Bundle. Kolejnym jest system rezerwacji, gdzie wpłacenie 99 euro ma skutkować zniżką w wysokości nawet 150 euro na telefon i możliwością uzyskania prezentu (w postaci gimbala DJI Osmo Mobile 7) o wartości 349 euro. Jest też konkurs, gdzie można wygrać urządzenie i w tym celu należy pobrać oficjalną aplikację sklepu marki.

Spodziewajmy się, że na premierę Realme GT 8 Pro również zostanie przygotowana ciekawa oferta na start. Jej szczegóły nie są jednak na razie znane, ale zapewne poznamy ją na dniach. Producent z pewnością wkrótce uchyli rąbka tajemnicy.

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

