OnePlus 15 w Polsce przed Realme GT 8 Pro. Kiedy premiera? Są terminy

OnePlus 15 i Realme GT 8 Pro to dwa nowe flagowce, które wkrótce debiutują w Polsce. Kiedy odbędzie się premiera i który z nich pojawi się szybciej? W końcu pojawiły się konkretne terminy obejmujące oba urządzenia. OnePlus 15 trafi do Polski szybciej niż Realme GT 8 Pro. Listopad zapowiada się ciekawie.

OnePlus 15 i Realme GT 8 Pro to dwa pierwsze flagowce z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, które pojawią się w Polsce. Dokładny termin premiery pierwszego telefonu znamy już od kilku tygodni. Wiemy, że nastąpi to 13 listopada. W przypadku drugiego urządzenia pojawiały się różne daty, a sam producent potwierdził tylko tyle, że ma to stać się jeszcze w tym miesiącu.

Premiera OnePlus 15 w Polsce szybciej niż Realme GT 8 Pro

OnePlus 15 będzie pierwszym smartfonem z nowym czipem Qualcomma, który kupimy w Polsce. Urządzenie ma premierę w kraju za niespełna dwa tygodnie, a obecnie trwa druga runda z Bonus Drop Bundle, która zakończy się 12 listopada i wtedy dojdzie do rozdania tysiąca sztuk.

Kiedy odbędzie się premiera Realme GT 8 Pro? Na razie znamy termin dotyczący indyjskiego rynku i tutaj mówi się o 20 listopada. Wcześniej spekulowano, że może to zostać przyspieszone o kilka dni (w okolice 11 listopada) po to, aby ubiec prezentację modelu OnePlus 15, ale tak się nie stało. Globalnej daty nadal nie potwierdzono, ale można zakładać, że w Polsce nastąpi to również za około trzy tygodnie.

Oba smartfony zadebiutują więc w zbliżonym czasie i powalczą o portfele klientów. Dużą rolę odegrają ceny. Co o nich wiemy?

Ceny OnePlus 15 i Realme GT 8 Pro zbliżone

Na razie znamy oficjalne ceny obu telefonów na chińskim rynku. Te idą łeb w łeb. Za OnePlus 15 i Realme GT 8 Pro w Państwie Środka trzeba zapłacić od 3999 juanów (ok. 2080 zł). Oczywiście w Polsce będą to wyższe kwoty, ale i tak mówi się o pewnych obniżkach względem poprzedników. Jest spora szansa na to, że u nas ceny będą zaczynać się od około 4,5 tys. złotych i dotyczy to podstawowych konfiguracji sprzętowych. W przypadku urządzeń mających większą pamięć ma to być około 5 tys. złotych.

Decydując się na zakup modelu OnePlus 15 można liczyć na atrakcyjne bonusy. Pierwszym jest wspomniany Drop Bundle. Kolejnym jest system rezerwacji, gdzie wpłacenie 99 euro ma skutkować zniżką w wysokości nawet 150 euro na telefon i możliwością uzyskania prezentu (w postaci gimbala DJI Osmo Mobile 7) o wartości 349 euro. Jest też konkurs, gdzie można wygrać urządzenie i w tym celu należy pobrać oficjalną aplikację sklepu marki.

Spodziewajmy się, że na premierę Realme GT 8 Pro również zostanie przygotowana ciekawa oferta na start. Jej szczegóły nie są jednak na razie znane, ale zapewne poznamy ją na dniach. Producent z pewnością wkrótce uchyli rąbka tajemnicy.

