HyperOS 3 nie tylko dla Xiaomi. Android 16 trafia na smartfony POCO

HyperOS 3 i Android 16 to duża aktualizacja na smartfony Xiaomi, którą zaprezentowano wcześniej w tym roku. Uaktualnienie zaczęło w końcu trafiać na telefony pochodzące z europejskiej dystrybucji. Również marki POCO i na pierwszy ogień idzie seria F7. Lista oczekujących jest znacznie większa.

Aktualizacja Android 16 z HyperOS 3 dla POCO F7 Ultra

Po pierwszych telefonach Xiaomi, które również już dostają Androida 16 z nakładką HyperOS 3, nadeszła aktualizacja na jeden z nowych modeli pobocznej marki. Mowa o telefonie POCO F7 Ultra, który debiutował w Polsce kilka miesięcy temu. To urządzenie również dostaje najnowsze uaktualnienie.

Aktualizacja do systemu Android 16 z HyperOS 3 dla smartfona POCO F7 Ultra dostarczana jest wraz z firmware oznaczonym ciągiem znaków OS3.0.3.0.WOMEUXM. Końcówka w postaci „EUXM” oznacza, że jest to oprogramowanie przeznaczone na telefon z europejskiej dystrybucji. Software jest już udostępniany i można go pobrać po udaniu się do ustawień telefonu.

Aktualizacja nie jest mała, bo w przypadku wersji dystrybuowanej drogą OTA waży aż 7,6 GB, czyli naprawdę sporo. Spodziewajmy się, że na dniach uaktualnienie pojawi się także na pozostałych telefonach z serii POCO F7, a potem także na starszych urządzeniach marki.

Android 16 z HyperOS 3 również na smartfony Xiaomi 15 i 15T

Warto dodać, że przed POCO F7 Ultra firma zaczęła udostępniać Androida 16 z nakładką HyperOS 3 także na własne flagowce. Mowa o telefonach z serii Xiaomi 15 i 15T.

Xiaomi rozpoczęło proces dystrybucji nowego oprogramowania od chińskiego rynku. Na pierwszy ogień poszły następujące telefony:

Xiaomi 15 — OS3.0.2.0.WOCCNXM

— OS3.0.2.0.WOCCNXM Xiaomi 15 Pro — OS3.0.3.0.WOBCNXM

OS3.0.3.0.WOBCNXM Xiaomi 15S Pro — OS3.0.4.0.WODCNXM

— OS3.0.4.0.WODCNXM Xiaomi 15 Ultra — OS3.0.2.0.WOACNXM

OS3.0.2.0.WOACNXM REDMI K80 Pro — OS3.0.2.0.WOMCNXM

— OS3.0.2.0.WOMCNXM REDMI K80 Ultra — OS3.0.2.0.WONCNXM

Wymienione wyżej urządzenia zaczęły dostawać HyperOS 3 w połowie października. Natomiast w tym tygodniu ruszył proces aktualizacji do Androida 16 na modele 15 i 15T pochodzące z europejskiej dystrybucji. Software udostępniany drogą OTA waży od około 7,5 do 8,1 GB (w zależności od urządzenia).

W najbliższym czasie aktualizacja ma trafić także na telefony marki Redmi. Mowa o serii Redmi Note 14, która ma dostać uaktualnienie w ciągu najbliższych dni. Później HyperOS 3 będzie udostępniany na kolejne urządzenia. Lista smartfonów w kolejce po oprogramowanie obejmuje kilkadziesiąt modeli.

źródło: Xiaomitime