tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

HyperOS 3 nie tylko dla Xiaomi. Android 16 trafia na smartfony POCO
Android 
Udostępnij
Tweetnij

HyperOS 3 nie tylko dla Xiaomi. Android 16 trafia na smartfony POCO

HyperOS 3 i Android 16 to duża aktualizacja dla telefonów Xiaomi, która zaczęła trafiać także na urządzenia pozostałych marek. Uaktualnienie dostają modele z serii POCO F7 pochodzące z europejskiej dystrybucji. Lista smartfonów w kolejce po aktualizację do Androida 16 z nakładką HyperOS 3 jest naprawdę długa.

Dawid Długosz 36 odsłon 0 komentarzy , , , , , ,

HyperOS 3 i Android 16 to duża aktualizacja na smartfony Xiaomi, którą zaprezentowano wcześniej w tym roku. Uaktualnienie zaczęło w końcu trafiać na telefony pochodzące z europejskiej dystrybucji. Również marki POCO i na pierwszy ogień idzie seria F7. Lista oczekujących jest znacznie większa.

Aktualizacja Android 16 z HyperOS 3 dla POCO F7 Ultra

Po pierwszych telefonach Xiaomi, które również już dostają Androida 16 z nakładką HyperOS 3, nadeszła aktualizacja na jeden z nowych modeli pobocznej marki. Mowa o telefonie POCO F7 Ultra, który debiutował w Polsce kilka miesięcy temu. To urządzenie również dostaje najnowsze uaktualnienie.

Aktualizacja do systemu Android 16 z HyperOS 3 dla smartfona POCO F7 Ultra dostarczana jest wraz z firmware oznaczonym ciągiem znaków OS3.0.3.0.WOMEUXM. Końcówka w postaci „EUXM” oznacza, że jest to oprogramowanie przeznaczone na telefon z europejskiej dystrybucji. Software jest już udostępniany i można go pobrać po udaniu się do ustawień telefonu.

HyperOS 3 nie tylko dla Xiaomi. Android 16 trafia na smartfony POCO
fot.: Xiaomitime

Aktualizacja nie jest mała, bo w przypadku wersji dystrybuowanej drogą OTA waży aż 7,6 GB, czyli naprawdę sporo. Spodziewajmy się, że na dniach uaktualnienie pojawi się także na pozostałych telefonach z serii POCO F7, a potem także na starszych urządzeniach marki.

Android 16 z HyperOS 3 również na smartfony Xiaomi 15 i 15T

Warto dodać, że przed POCO F7 Ultra firma zaczęła udostępniać Androida 16 z nakładką HyperOS 3 także na własne flagowce. Mowa o telefonach z serii Xiaomi 15 i 15T.

Xiaomi rozpoczęło proces dystrybucji nowego oprogramowania od chińskiego rynku. Na pierwszy ogień poszły następujące telefony:

  • Xiaomi 15 — OS3.0.2.0.WOCCNXM
  • Xiaomi 15 Pro — OS3.0.3.0.WOBCNXM
  • Xiaomi 15S Pro — OS3.0.4.0.WODCNXM
  • Xiaomi 15 Ultra — OS3.0.2.0.WOACNXM
  • REDMI K80 Pro — OS3.0.2.0.WOMCNXM
  • REDMI K80 Ultra — OS3.0.2.0.WONCNXM

Wymienione wyżej urządzenia zaczęły dostawać HyperOS 3 w połowie października. Natomiast w tym tygodniu ruszył proces aktualizacji do Androida 16 na modele 15 i 15T pochodzące z europejskiej dystrybucji. Software udostępniany drogą OTA waży od około 7,5 do 8,1 GB (w zależności od urządzenia).

W najbliższym czasie aktualizacja ma trafić także na telefony marki Redmi. Mowa o serii Redmi Note 14, która ma dostać uaktualnienie w ciągu najbliższych dni. Później HyperOS 3 będzie udostępniany na kolejne urządzenia. Lista smartfonów w kolejce po oprogramowanie obejmuje kilkadziesiąt modeli.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Czy znasz te ukryte funkcje i wskazówki z Messengera?

źródło: Xiaomitime

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij