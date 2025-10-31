One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja, która sukcesywnie trafia na kolejne smartfony. Na liście pojawiły się Samsung Galaxy A07 i A06, czyli najtańsze telefony marki. Proces pomału dobiega końca. Obecnie Samsung szykuje się do uruchomienia testów aktualizacji One UI 8.5. Program pilotażowy ma wystartować w listopadzie.

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja, którą firma udostępniła na wiele telefonów. Teraz do grona urządzeń z najnowszą wersją oprogramowania dołączają najtańsze smartfony. Mowa o modelach Samsung Galaxy A07 i A06, które kosztują kilkaset złotych. Na jakich rynkach pojawił się nowy software dla tych urządzeń?

Android 16 z One UI 8 dla smartfonów Samsung Galaxy A07 oraz A06

Samsung Galaxy A07 i A06 to tanie telefony, które dołączają do grona urządzeń z systemem Android 16 i nakładką One UI 8. Na razie jednak nie na wszystkich rynkach, a jedynie wybranych. Na liście nie ma na razie Polski, co pewnie ulegnie zmianie w niedługim czasie.

Android 16 z nakładką One UI 8 dla modelu Samsung Galaxy A07 dostarczany jest wraz z aktualizacją firmware oznaczoną ciągiem znaków A075FXXU1BYJA. Uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży około 2,3 GB i zawiera najnowsze poprawki bezpieczeństwa z października. Oprogramowanie pojawiło się dla telefonów z wybranych rynków azjatyckich. Są to m.in. Indonezja, Tajlandia, Filipiny czy Malezja.

Aktualizacja dla modelu Samsung Galaxy A06 pojawia się na tych samych rynkach i również waży około 2,3 GB. W tym przypadku nowy firmware oznaczony jest ciągiem znaków A065FXXU7CYJ8. Co jednak ciekawe, poprawki bezpieczeństwa są starsze i mamy tu do czynienia z wrześniowymi łatkami.

Aktualizacja do Androida 16 z One UI 8 prawie na wszystkich modelach Samsung

W ten sposób Koreańczycy pomału finalizują proces dystrybucji Androida 16 z autorską nakładką One UI 8 na własne telefony. Oprogramowanie trafiło już na prawie wszystkie urządzenia z listy i zostały na niej tylko małe wyjątki.

Samsung rozpoczął aktualizować własne smartfony do nowej wersji systemu Google w połowie września. Na pierwszy ogień poszły modele z serii S25, ale niedługo po tym firma zaczęła uaktualniać także inne urządzenia i obecnie proces jest bliski ukończenia. Choć warto mieć na uwadze, że w międzyczasie pojawiły się pewne problemy, co skończyło się wstrzymaniem dostępności oprogramowania. Tak było m.in. z telefonami S24 i S23.

Mimo to proces przebiega dosyć sprawnie. Aktualizacja do Androida 16 z One UI 8 trafiła już na prawie wszystkie urządzenie, choć dystrybucja zależna jest od rynków. Dlatego jeśli jeszcze nie widzicie tego oprogramowania na własnym sprzęcie, to cierpliwości. Wkrótce się pojawi. Firma obecnie skupia się na kolejnej wersji z numerkiem 8.5. Publiczny program pilotażowy ma ruszyć w ciągu kilku tygodni.

źródło: Sammobile