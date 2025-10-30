Xiaomi 18 z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 6. Są pierwsze szczegóły

Xiaomi 18 i 18 Pro oraz Pro Max to pierwsze smartfony, które dostaną czip Snapdragon 8 Elite Gen 6. Premiera odbędzie się dopiero w drugiej połowie 2026 r. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze szczegóły. Jedno jest pewne. Snapdragon 8 Elite Gen 6 dla modeli Xiaomi 18 będzie bardzo potężnym procesorem.

Xiaomi 18 (również w wersjach Pro oraz Max) to nowe smartfony i zarazem pierwsze, które otrzymają procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6. Wynika to z umowy, którą chiński gigant zawarł przed laty z Qualcommem. Do premiery jest jeszcze dużo czasu. Tymczasem poznajemy pierwsze szczegóły. Czego należy się spodziewać?

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 wprowadzi liczne nowości

Snapdragon 8 Elite Gen 6 to procesor, który będzie potężny i wprowadzi wiele nowych rozwiązań. Jedną z najważniejszych zmian jest przejście na 2-nm litografię. Czip będzie produkowany w nowym węźle przez TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) i to pozwoli na duże zwiększenie wydajności.

Przejście na nową litografię pozwoli zagęścić liczbę tranzystorów. Zostanie także znacząco poprawiona efektywność energetyczna, a samo zapotrzebowanie na energię znacząco spadnie. Przy okazji Qualcomm planuje sięgnąć po dwa nowe standardy związane z obsługą pamięci.

Nowy czip Qualcomma dostanie kontroler pamięci RAM typu LPDDR6 oraz obsłuży nowy standard kości na dane w postaci UFS 5.0. Dzięki temu smartfony z procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 6 dostaną kolejnego kopa z zakresu wydajności. Premiera układu powinna odbyć się w okolicy września 2026 r. Potem trafi on do pierwszych telefonów.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 najpierw w Xiaomi 18, Pro i Max

Smartfony Xiaomi 18, 18 Pro i 18 Pro Max będą pierwszymi, które dostaną nowy procesor Qualcomma. Nowe telefony marki dostaną czip Snapdragon 8 Elite Gen 8 przed innymi i można zakładać, że ich premiera odbędzie się niedługo po prezentacji samego układu. Kiedy to nastąpi? Pewnie jeszcze przed końcem września 2026 r., ale oczywiście najpierw w Państwie Środka. Na rynkach europejskich poczekamy znacznie dłużej, co warto mieć na uwadze.

Po serii Xiaomi 18 czip Snapdragon 8 Elite Gen 6 zacznie trafiać do innych flagowców chińskich producentów. Będą to m.in. smartfony OnePlus 16, Oppo Find X10 Ultra czy Realme GT 9 Pro. Lista będzie oczywiście znacznie dłuższa. Który z nich pojawi się w Polsce jako pierwszy? To okaże się za około rok.

Oczywiście nowy procesor Qualcomma powinien też trafić do smartfonów Samsung Galaxy S27 na wybranych rynkach, ale ich premiera odbędzie się później, bo pewnie na początku 2027 r.

Warto dodać, że Snapdragon 8 Elite Gen 6 może być droższym czipem w produkcji, a więc nie można wykluczyć, że wpłynie to w jakimś stopniu na ceny samych telefonów. Nawet jeśli tak będzie, to producenci będą dokładać starań, aby nie było to zbyt odczuwalne dla klientów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło