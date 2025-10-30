Realme GT 8 Pro na dniach z premierą w Polsce. Powalczy z OnePlus 15

Realme GT 8 Pro i OnePlus 15 to dwa nowe smartfony, których premiera w Polsce ciągle przed nami. Pierwsza z marek również zamierza wprowadzić własnego flagowca na rynki globalne w przyszłym miesiącu. To oznacza, że telefony Realme GT 8 Pro oraz OnePlus 15 zobaczymy w ciągu kilku najbliższych dni. Który będzie pierwszy?

Realme GT 8 Pro to nowy smartfon, który w Chinach zadebiutował wcześniej w tym miesiącu. Podobnie było w przypadku modelu OnePlus 15, którego premiera w Polsce ma odbyć się przed połową listopada. Kiedy pojawi się pierwszy z wymienionych telefonów? W bardzo podobnym czasie, co marka potwierdziła na własnej stronie internetowej.

Polska premiera Realme GT 8 Pro i OnePlus 15 w listopadzie

Zacznijmy od tego, że polska premiera smartfona OnePlus 15 odbędzie się już 13 listopada. Termin najpierw pojawiał się w przeciekach, a potem został w zasadzie potwierdzony przez samego producenta za sprawą akcji z Bonus Drop Bundle. Dziś jest to już pewne.

O Realme GT 8 Pro plotkowano jakiś czas temu, że globalna premiera ma odbyć się w drugiej połowie listopada. Jednak marka miała ją nieco przyspieszyć. Właśnie z powodu konkurencyjnego telefonu, którym jest OnePlus 15 i firma chciał w ten sposób ubiec rywala. Dokładnego terminu jednak na razie nie podano, choć ostatnio mówiono o okolicach 11 listopada.

Obecnie wiadomo tylko tyle, że polska premiera Realme GT 8 Pro również ma odbyć się w przyszłym miesiącu, o czym świadczy wycinek ze strony producenta, który widać na powyższym zrzucie ekranowym. Tam jest mowa o listopadzie, ale konkretna data się nie pojawia. Na dokładny termin trzeba więc będzie jeszcze chwilę poczekać.

Realme GT 8 Pro powalczy w Polsce o klientów z OnePlus 15

Smartfony Realme GT 8 Pro i OnePlus 15 to pierwsze modele w Polsce, które dostaną procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nowy czip Qualcomma w Chinach zadebiutował w serii Xiaomi 17, ale te telefony w kraju pojawią się pewnie nieprędko. W modelach Oppo Find X9 i Vivo X300 zdecydowano się na konkurencyjne układy MediaTek Dimensity 9500.

Oba telefony są różne i ich producenci postawili na pewne inne rozwiązania. OnePlus 15 ma przeprojektowany aparat fotograficzny, ale pod tym względem Realme GT 8 Pro prezentuje się ciekawiej. Nie tylko za sprawą wymiennych modułów, ale także za sprawą 200-megapikselowego sensora połączonego z teleobiektywem.

Znajdziemy tu jednak inne ekrany. Jedna z marek postanowiła pozostać przy rozdzielczości 2K kosztem nieco niższego odświeżania obrazu. Druga zredukowała rozdzielczość do 1.5K, ale chwali się 165 Hz. Co chętniej wybiorą klienci z Polski? O tym przekonamy się już wkrótce i z pewnością duże znaczenie odegrają tu ceny, które w obu przypadkach będą oscylować wokół kwoty 5 tys. złotych oraz oferta sprzedażowa na start.

