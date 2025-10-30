tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Realme GT 8 Pro na dniach z premierą w Polsce. Powalczy z OnePlus 15
Android 
Udostępnij
Tweetnij

Realme GT 8 Pro na dniach z premierą w Polsce. Powalczy z OnePlus 15

Realme GT 8 Pro i OnePlus 15 to dwa nowe smartfony, których premiera w Polsce ciągle przed nami. Pierwsza z marek również zamierza wprowadzić własnego flagowca na rynki globalne w przyszłym miesiącu. To oznacza, że telefony Realme GT 8 Pro oraz OnePlus 15 zobaczymy w ciągu kilku najbliższych dni. Który będzie pierwszy?

Marcelina Poznańska 73 odsłon 0 komentarzy , , , , ,

Realme GT 8 Pro to nowy smartfon, który w Chinach zadebiutował wcześniej w tym miesiącu. Podobnie było w przypadku modelu OnePlus 15, którego premiera w Polsce ma odbyć się przed połową listopada. Kiedy pojawi się pierwszy z wymienionych telefonów? W bardzo podobnym czasie, co marka potwierdziła na własnej stronie internetowej.

Polska premiera Realme GT 8 Pro i OnePlus 15 w listopadzie

Zacznijmy od tego, że polska premiera smartfona OnePlus 15 odbędzie się już 13 listopada. Termin najpierw pojawiał się w przeciekach, a potem został w zasadzie potwierdzony przez samego producenta za sprawą akcji z Bonus Drop Bundle. Dziś jest to już pewne.

O Realme GT 8 Pro plotkowano jakiś czas temu, że globalna premiera ma odbyć się w drugiej połowie listopada. Jednak marka miała ją nieco przyspieszyć. Właśnie z powodu konkurencyjnego telefonu, którym jest OnePlus 15 i firma chciał w ten sposób ubiec rywala. Dokładnego terminu jednak na razie nie podano, choć ostatnio mówiono o okolicach 11 listopada.

Realme GT 8 Pro na dniach z premierą w Polsce. Powalczy z OnePlus 15

Obecnie wiadomo tylko tyle, że polska premiera Realme GT 8 Pro również ma odbyć się w przyszłym miesiącu, o czym świadczy wycinek ze strony producenta, który widać na powyższym zrzucie ekranowym. Tam jest mowa o listopadzie, ale konkretna data się nie pojawia. Na dokładny termin trzeba więc będzie jeszcze chwilę poczekać.

Realme GT 8 Pro powalczy w Polsce o klientów z OnePlus 15

Smartfony Realme GT 8 Pro i OnePlus 15 to pierwsze modele w Polsce, które dostaną procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nowy czip Qualcomma w Chinach zadebiutował w serii Xiaomi 17, ale te telefony w kraju pojawią się pewnie nieprędko. W modelach Oppo Find X9 i Vivo X300 zdecydowano się na konkurencyjne układy MediaTek Dimensity 9500.

Oba telefony są różne i ich producenci postawili na pewne inne rozwiązania. OnePlus 15 ma przeprojektowany aparat fotograficzny, ale pod tym względem Realme GT 8 Pro prezentuje się ciekawiej. Nie tylko za sprawą wymiennych modułów, ale także za sprawą 200-megapikselowego sensora połączonego z teleobiektywem.

Znajdziemy tu jednak inne ekrany. Jedna z marek postanowiła pozostać przy rozdzielczości 2K kosztem nieco niższego odświeżania obrazu. Druga zredukowała rozdzielczość do 1.5K, ale chwali się 165 Hz. Co chętniej wybiorą klienci z Polski? O tym przekonamy się już wkrótce i z pewnością duże znaczenie odegrają tu ceny, które w obu przypadkach będą oscylować wokół kwoty 5 tys. złotych oraz oferta sprzedażowa na start.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Spotify – triki i ukryte funkcje, które warto znać i używać

źródło: GSMArena

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij