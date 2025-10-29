Samsung Galaxy Z Fold 8. Trzy ważne nowości i zmiany

Samsung Galaxy Z Fold 8 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Co nowego wprowadzi telefon? W drodze są trzy istotne zmiany oraz nowości. Wśród nich jest wsparcie dla piórka S Pen. Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 ma również dostać baterię o odczuwalnie większej pojemności.

Samsung Galaxy Z Fold 8 to nowy składany smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Telefon powinien zadebiutować w okolicy połowy 2026 r. Jakie nowości i zmiany wprowadzi to urządzenie? Do sieci przedostały się nowe informacje, które uchylają rąbka tajemnicy związanego z planami koreańskiego producenta.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 z większą baterią

Jedną z najistotniejszych nowości planowanych z myślą o składanym smartfonie Samsung Galaxy Z Fold 8 jest większa bateria. W tym roku firma znacząco odchudziła konstrukcję, ale akumulator pozostał ten sam. Od kilku lat ma on pojemność 4400 mAh, co na tle konkurencji z Chin wypada dosyć blado.

Składane smartfony chińskich producentów pod tym względem oferują lepsze rozwiązania. Dziś już nikogo nie dziwią w tego typu konstrukcjach baterie nawet o pojemności około 6000 mAh. Koreańczycy planują temu zaradzić i szykują się do istotnej zmiany w tej kwestii.

Jeśli wierzyć plotkom, to bateria mająca trafić pod obudowę telefonu Samsung Galaxy Z Fold 8 ma mieć pojemność nawet przewyższającą 5000 mAh. Choć warto dodać, że dokładny jej rozmiar nie jest znany. Taki akumulator pozwoli zwiększyć czas pracy na jednym ładowaniu i z pewnością będzie to duży plus.

Samsung Galaxy Z Fold 8 to też inne zmiany oraz nowości

Na tym nie koniec, bo koreański producent z myślą o modelu Samsung Galaxy Z Fold 8 przygotowuje także inne nowości. Ponownie pojawia się informacja związana z przywróceniem wsparcia dla piórka S Pen. Takie szczegóły sugerował wcześniej sam producent i jest duża szansa, że brak w tegorocznym telefonie zostanie naprawiony już przy okazji kolejnej generacji.

Następnie mamy przeprojektowany system zawiasów łączących obie połówki konstrukcji. Ma to pozwolić przede wszystkim na zwiększenie niezawodności elementu, ale nie tylko. Zmianą będzie równie redukcja zagnieceń, które pojawiają się na środku rozkładanego ekranu. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu uda się to ulepszyć. W tym celu zostaną wykorzystane wyspecjalizowane techniki laserowe, co pozwoli poprawić spójność strukturalną.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 powinien więc być udaną ewolucją serii zapoczątkowanej przez koreańską markę przed laty. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie i powinniśmy je poznać bliżej planowanej na lipiec 2026 r. premiery.

