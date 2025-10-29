Google Pixel 10a na renderach. Jest częściowa specyfikacja smartfona

Google Pixel 10a to nowy smartfon marki, którego premiera powinna odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Tymczasem do sieci przedostały się rendery, które ujawniają wygląd urządzenia. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Co wiemy o modelu Google Pixel 10a i jakie będą ceny smartfona?

Google Pixel 10a to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Premiera telefonu jest blisko. Tymczasem możemy obejrzeć to urządzenie z każdej strony. Do sieci trafiły rendery, które opracował niezastąpiony Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Czego należy się spodziewać?

Smartfon Google Pixel 10a ujawnia wygląd na renderach

Google Pixel 10a to smartfon, który będzie bliźniaczo podobny do modelu 9a. Pod względem dizajnu nie zdecydowano się na większe zmiany i firma postanowiła pozostać przy dotychczasowym wzornictwie, który odświeżono przy okazji poprzednika.







Rendery CAD opracowane przez Onleaks ujawniają nam płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Z tyłu obudowy znajduje się podwójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono we wcięciu w kształcie pastylki. Ta wydaje się być nieco szersza w porównaniu do modelu 9a. Ponadto jest ona płaska i nie wystaje ponad tylny panel obudowy. Obok znajduje się dioda doświetlająca LED. Na trzeci obiektyw producent się nie zdecydował.

Przy okazji poznajemy wymiary smartfona Google Pixel 10a. Jest to 153,9 × 72,9 × 9 mm. Telefon jest więc trochę mniejszy od poprzednika, ale nie cieńszy. Przekątna ekranu to 6,2 cala.

Specyfikacja Google Pixel 10a i ceny smartfona

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Google Pixel 10a nie jest znana, ale powinna być zbliżona do poprzednika. Największym problemem może być to, że pod obudową znajdzie się ten sam procesor. Ma to być Tensor G4, a nie najnowszy G5. Skąd taki pomysł? Spekuluje się, że związane to jest z większymi kosztami produkcji tego drugiego i firma, chcąc zachować dotychczasowe ceny, musiała zdecydować się na pewne cięcia.

Aparat fotograficzny to z pewnością połączenie obiektywu szerokokątnego i ultraszerokokątnego. Spodziewajmy się sensorów 48 oraz 13 MP. Energię powinna dostarczać bateria o pojemności co najmniej 5100 mAh i trudno powiedzieć, czy pojawi się wsparcie dla standardu Qi2 25W, który jest w pozostałych modelach z serii 10.

Ekran Google Pixel 10a to wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna powinna oscylować w granicy około 3000 nitów. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16.

Ceny nowego telefonu nie powinny ulec zmianie względem modelu 9a. Spodziewajmy się nadal kwot zaczynających się od 499 dolarów. Ile zapłacimy w Polsce? Pewnie od około 2300 złotych. Premiera powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r.

