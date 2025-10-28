Samsung Galaxy Z TriFold. Tak wygląda nowy składany smartfon

Samsung Galaxy Z TriFold to nowy składany smartfon, którego premiera jest blisko. Urządzenie ma ekran rozkładany z trzech części. Telefon został zaprezentowany podczas wydarzenia APEC Summit w Korei Południowej. Składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold prezentuje się świetnie, ale cena będzie wysoka.

Samsung Galaxy Z TriFold to nowy składany smartfon marki, który wcześniej pojawiał się pod nazwą G Fold. Jego dokładne nazewnictwo nie jest znane i są to jedynie określenia pojawiające się w mediach. Tymczasem urządzenie pojawiło się w trakcie koreańskiego wydarzenia APEC Summit. Wygląda na to, że jest to telefon bliski ostatecznej wersji, która wkrótce trafi do sprzedaży.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold na wideo

Koreańczycy zaprezentowali model Samsung Galaxy Z TriFold na specjalnym stoisku za szkłem, które połączono z krótkim pokazem multimedialnym. W gablocie znajdują się dwa składane smartfony. Jeden złożony, a drugi z rozłożonym ekranem. Animacja pokazuje, jak to wygląda w praktyce.

Samsung zdecydował się na inne podejście niż Huawei. Składany smartfon Mate XT podczas rozkładania ma kształt litery Z. W przypadku telefonu Koreańczyków dwie zewnętrzne części wyświetlacza składają się do środka. Obejrzycie to na poniższym wideo.

Przy okazji do sieci przedostała się grafika, którą widzicie u góry. Prezentuje ona rozłożony i złożony telefon. Wyświetlacz ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie i dosyć kanciastą konstrukcję, którą znamy z serii S Ultra sprzed kilku lat. Obecnie firma we flagowcach z piórkiem S Pen od odchodzi od takiego rozwiązania i zdecydowano się na bardziej krągłą budowę.

Kiedy premiera Samsung Galaxy Z TriFold

Koreańska prezentacja w trakcie APEC Summit nie jest jeszcze właściwą premierą tego telefonu, na którą ciągle czekamy. Niedawno mówiono, że Samsung Galaxy Z TriFold trafi na rynek jeszcze w tym kwartale 2025 r., choć jego dostępność początkowo będzie ograniczona. Firma zapewne nie będzie chciała zbyt długo zwlekać, bo Huawei dotychczas wprowadziło do sprzedaży już dwie generacje modelu Mate XT.

Ceny nie są znane, ale z pewnością będą wysokie. Będą to kwoty na poziomie kilkunastu tys. złotych. W tym przypadku należy spodziewać się wysokiego „podatku od nowości” i nowy składany smartfon będzie urządzeniem, na które pozwoli sobie tylko garstka klientów.

Wcześniejsze przecieki sugerowały, że z tyłu obudowy znajdzie się potrójny aparat fotograficzny z obiektywami umieszczonymi na podłużnej wyspie w kształcie pastylki. Podobnej do tej, którą znamy z serii Z Fold. Kompletna specyfikacja techniczna potrójnie składanego smartfona nie jest na razie znana. To szczegóły, które powinniśmy poznać bliżej rynkowej premiery. Wiadomo jednak, że ekran po całkowitym rozłożeniu zaoferuje przekątną około 10 cali.

źródło: AndroidAuthority