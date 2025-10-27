Realme C85 Pro w drodze. Nowy smartfon z dużą baterią

Realme C85 Pro to nowy smartfon marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Pod obudową telefonu znajdzie się duża bateria o pojemności aż 7000 mAh. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna modelu Realme C85 Pro i z niej wynika, że telefon zapowiada się ciekawie. Zobaczmy, czego się spodziewać.

Realme C85 Pro to nowy smartfon, który zostanie zaprezentowany jeszcze w tym kwartale 2025 r. lub na początku kolejnego. Premiera jest blisko i producent zaczął podgrzewać atmosferę przed debiutem. Została ujawniona częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Jednym z elementów wyróżniających się jest duża bateria, która ma zapewnić dwa dni pracy.

Specyfikacja techniczna smartfona Realme C85 Pro

Kompletna specyfikacja techniczna Realme C85 Pro nie jest na razie znana, ale pewne szczegóły już mamy. Część z nich ujawnił producent, który udostępnił na własnych mediach społecznościowych krótkie filmiki. Na nich zaprezentowane istotne elementy i funkcje urządzenia.

Pod obudową Realme C85 Pro znajdzie się duża bateria. Będzie to akumulator o pojemności 7000 mAh, który na jednym ładowaniu ma zapewnić dwa dni pracy. Następnie mamy wsparcie dla szybkiej ładowarki o mocy 45 W. Następnie mamy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+, która ma wyróżniać się dużą jasnością maksymalną. Będzie ona mogła sięgać wartości aż 4000 nitów. Odświeżanie obrazu ma odbywać się na poziomie 120 Hz.

Nowy smartfon ma również obudowę zgodną ze standardem militarnym MIL-STD-810H. Natomiast odporność na wodę jest na poziomie normy IP69. Za obliczenia będzie tu prawdopodobnie odpowiadać procesor MediaTek Dimensity 6300, ale nie jest to jeszcze pewna informacja. Czip powinien być wspomagany przez maksymalnie 8 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się 256 GB miejsca. Nie zabraknie też łączności z sieciami 5G.

Ceny Realme C85 Pro i dizajn smartfona

Dokładne ceny Realme C85 Pro nie zostały na razie ujawnione, ale spodziewajmy się, że będą to kwoty na poziomie około 250-300 dolarów. Jak już wspomnieliśmy, dokłada data premiery nie jest znana, ale powinno to nastąpić jeszcze w tym kwartale 2025 r. Pewne źródła mówią o początku 2026 r., ale to raczej mniej prawdopodobny scenariusz, bo wtedy firma nie zaczęłaby udostępniać teaserów we własnych mediach społecznościowych tak wcześnie.

Dizajn smartfona jest ciekawy i może kojarzyć się z droższymi telefonami. Z tyłu budowy umieszczono prostokątny garb, na którym znajdują się elementy kamery i główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Obok są diody doświetlające LED w kształcie pierścienia oraz latarka.

Na razie nie wiadomo, czy Realme C85 Pro trafi do sprzedaży w Europie i także Polsce. Na pewno zostanie wprowadzony wkrótce na wybrane rynki azjatyckie, gdzie zadebiutuje w pierwszej kolejności.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Thetechoutlook