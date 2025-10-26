OnePlus 15 5G. Ceny i specyfikacja. Co wiemy przed premierą?

OnePlus 15 5G to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się na dniach. W Polsce zobaczymy go za kilka tygodni. Specyfikacja techniczna telefonu jest już znana i będzie mocna. Ceny OnePlus 15 5G na wybranych rynkach również nie są tajemnicą. Zobaczmy, co wiemy o nowym telefonie marki tuż przed jego debiutem.

OnePlus 15 5G to nowy smartfon, który zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. W Polsce poczekamy trochę dłużej, bo do listopada, ale premiera również jest blisko. Jakie będą ceny telefonu. Co ze specyfikacją techniczną? Telefon nie skrywa przed nami większych tajemnic.

Ceny OnePlus 15 5G i kiedy premiera w Polsce

OnePlus 15 5G najpierw zadebiutuje w Chinach i nastąpi to już 27 października, czyli w najbliższy poniedziałek. Ceny w Państwie Środka będą zaczynać się od około 4 tys. juanów, ale nas bardziej interesują kwoty w Polsce. Ile zapłacimy za to urządzenie w naszym kraju?

Polskie ceny OnePlus 15 5G nie są na razie znane, ale mamy dobre informacje. Te napłynęły z Wielkiej Brytanii. Tam nowy smartfon ma być o 50 funtów tańszy od poprzednika. To pozwala nam sugerować, że urządzenie nieco potanieje również w kraju. W przypadku wersji z 512 GB pamięci na dane może to być kwota 4999 złotych lub bardzo zbliżona. To o 300 zł mniej w porównaniu do modelu 13 w tej samej konfiguracji sprzętowej.

Premiera w Polsce ma odbyć się 13 listopada. Świadczy o tym zakończenie (dzień wcześniej) drugiej rundy Bonus Drop Bundle, który uruchomiono wcześniej w tym miesiącu. Na potwierdzenie terminu na razie trzeba poczekać.

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus 15 5G

Nowy smartfon marki zaoferuje mocne wyposażenie. Nowy smartfon ma potężny procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip będzie wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Na dane zostanie przeznaczone od 256 GB do 1 TB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.1.

OnePlus 15 5G ma przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Główny obiektyw połączono z 50-megapikselowym sensorem Sony. Pozostałe dwa współpracują z 50-megapikselowymi czujnikami Samsung JN5 i OV50D. Energię dostarczy wielka bateria o pojemności 7300 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 120 W oraz bezprzewodowe 50 W.

Ekran to 6,78-calowy panel OLED-owy BOE X3 typu LIPO z wąskimi ramkami i rozdzielczości 1.5K. Odświeżanie obrazu zwiększono do 165 Hz. Jasność to 1800 nitów. Nie zabrakło też wsparcia dla formatów HDR10+ oraz Dolby Vision.

Urządzenie zamknięto w obudowie zapewniającej wodoszczelność na poziomie normy IP69. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16. W Chinach z nakładką ColorOS, ale w Polsce będzie to autorski OxygenOS 16, który wkrótce zacznie trafiać w postaci aktualizacji na starsze telefony.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne