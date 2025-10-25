tablety.pl

Xiaomi Pad 9 Pro w drodze. Potężny tablet z mocną specyfikacją
Xiaomi Pad 9 Pro to nowy tablet, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Mimo tego, że obecna seria nie została jeszcze wprowadzona na wszystkie rynki. Tablet Xiaomi Pad 9 będzie mógł pochwalić się mocną specyfikacją techniczną. Wiemy jednak, że producent chce ograniczyć dostępność modelu Pro.

Dawid Długosz

Xiaomi Pad 9 i 9 Pro to dwa nowe tablety marki, które są już w przygotowaniu. Pomimo faktu, że seria Pad 8 nie zdążyła jeszcze zadebiutować na globalnych rynkach. Dla przykładu w Polsce nadal czekamy. Marka nie zwalnia i już szykuje kolejne modele, który pojawią się w ofercie w 2026 r. Co już o nich wiemy?

Kiedy tablety Xiaomi Pad 9 i 9 Pro

Zacznijmy od tego, że firma rozpoczęła już prace nad nowymi tabletami. Xiaomi Pad 9 powstaje pod nazwą kodową „Erhu”. Natomiast wersja Pro to „Guitar”. Serwis źródłowy uzyskał również informacje związane z planami firmy z zakresu wprowadzania urządzeń na poszczególne rynki. Jak to wygląda?

Xiaomi Pad 9 Pro ma zadebiutować docelowo na wszystkich rynkach z wyjątkiem Japonii oraz Indii. Model 8 Pro również tam nie trafi. Natomiast tańszy tablet pojawi się wszędzie z pominięciem Kraju Kwitnącej Wiśni. To oznacza, że oba urządzenia kupimy również w Polsce. Nie nastąpi to jednak w krótkim czasie.

Nowe tablety najpierw zostaną wprowadzone do oferty w Chinach. Nastąpi to dopiero w 2026 r. Kiedy? Być może dopiero we wrześniu. W Polsce w ciągu najbliższych miesięcy powinna pojawić się obecna generacja, czyli seria Pad 8.

Specyfikacja Xiaomi Pad 9 Pro będzie mocna

Xiaomi Pad 9 Pro to konkretny tablet, którego specyfikacja techniczna będzie naprawdę mocna. Urządzenie skrywa przed nami wiele tajemnic, ale możemy być pewni, że pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli najnowszy czip Qualcomm dla flagowców z Androidem. Na razie trafia on do smartfonów, ale wkrótce zacznie trafiać także do sprzętów mających większe ekrany.

Wiemy również, że seria Xiaomi Pad 9 ma zaoferować głębszą integrację HyperOS z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji. Dokładnych szczegółów na razie jednak nie ma. W każdym razie AI będzie odgrywać coraz większe znaczenie.

Obecnym flagowym tabletem firmy pozostaje Pad 8 Pro, który ma 11,2-calowy ekran LCD o rozdzielczości 3K i odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Następnie mamy bardzo mocny procesor Snapdragon 8 Elite, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców. Energię dostarcza bateria o pojemności 9200 mAh, która wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarek o mocy 67 W. Główny aparat fotograficzny ze światłem f/1.8 został połączony z 50-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamera działa w połączeniu z 32-magepikselowym sensorem. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką HyperOS 3.

źródło: Xiaomitime

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

