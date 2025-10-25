Nothing Phone 3a Lite z datą premiery. Są cena i specyfikacja

Nothing Phone 3a Lite to nowy smartfon marki, którego debiut odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Do sieci przedostała się data premiery i telefon wkrótce kupimy także w Polsce. Znamy też ceny Nothing Phone 3a Lite. Kompletna specyfikacja techniczna na razie nie jest znana, ale pewne szczegóły już mamy.

Nothing Phone 3a Lite to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od niedawna. Dowiadujemy się, że premiera telefonu jest bardzo blisko i zobaczymy go jeszcze przed serią 4a. Znamy też ceny urządzenia i te będą niższe w porównaniu do modelu 3a z marca 2025 r. Zobaczmy, co już wiemy i kiedy można spodziewać się sprzętu w Polsce.

Ceny Nothing Phone 3a Lite i data premiery smartfona

Datą premiery Nothing Phone 3a Lite jest 4 listopada i dotyczy to rynków europejskich. Urządzenie powinniśmy wtedy kupić również w Polsce. Przeciek wskazuje również tylko na jedną konfigurację sprzętową. Jest to model mający 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB miejsca na dane. Jaka cena?

Cena Nothing Phone 3a Lite w wymienionej wyżej wersji to 249,99 euro, czyli około 1060 złotych. W Polsce będzie to zapewne 1049 złotych, ale na razie tego nie potwierdzono. W każdym razie należy spodziewać się zbliżonej kwoty. Ponadto na wybranych rynkach europejskich telefon ma być o 10 euro tańszy.

Cena jest więc o 100 euro niższa w porównaniu do modelu 3a z marca w tej samej konfiguracji sprzętowej. Ponadto wiemy, że do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to biały oraz czarny.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 3a Lite

Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana, ale pewne informacje mamy. Smartfon Nothing Phone 3a Lite został niedawno dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench pod nazwą kodową A001T. Testowane urządzenie miało procesor MediaTek Dimensity 7300. SoC składa się z czterech rdzeni Cortex-A78 2,5 GHz oraz czterech Cortex-A55 2,0 GHz. GPU to Arm Mali-G615 MC2.

Testowany w popularnym benchmarku telefon miał również 8 GB pamięci RAM. Całość pracuje pod kontrolą poprzedniego Androida 15. Można jednak się domyślać, że w niedługim czasie zostanie zaktualizowany do Androida 16 z nakładką NothingOS 4.0, która obecnie znajduje się na etapie beta testów.

Nothing Phone 3a Lite skrywa przed nami jeszcze trochę tajemnic. Na jakie cięcia zdecyduje się producent? Spodziewajmy się, że aparat fotograficzny zostanie pozbawiony jednego z trzech obiektywów i będzie to podwójna kamera. Bateria powinna mieć pojemność około 5000 mAh.

Warto dodać, że w pierwszym kwartale 2026 r. ma odbyć się premiera nowych smartfonów marki. Mowa o serii 4a, o której to jednak wiadomo obecnie bardzo niewiele. Będą to co najmniej dwa nowe telefony, ale ich specyfikacja techniczna nie jest znana.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Dealabs