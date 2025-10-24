One UI 8.5 z funkcją inspirowaną iOS 26. Samsung zadba o powiadomienia

One UI 8.5 to duża aktualizacja na smartfony marki Samsung, która wprowadzi nowości inspirowane iOS 26 dla iPhone’ów. Kolejne takie zmiany obejmują powiadomienia. W oprogramowaniu One UI 8.5 znajdzie się nowa funkcja z pakietu Galaxy AI. Zadba ona o to, aby żadne notyfikacje nie przepadały jako nieprzeczytane.

One UI 8.5 to duża aktualizacja na smartfony marki Samsung, która jest w przygotowaniu od miesięcy. Wielkimi krokami zbliża się publiczna wersja beta. Tymczasem poznajemy kolejne nowości i trudno tu nie dostrzec inspiracji z systemu iOS 26 dla iPhone’ów. Pojawi się nowa funkcja, która obejmie powiadomienia i wielu użytkownikom powinna się spodobać.

Powiadomienia w One UI 8.5 jak z iOS 26 na iPhone’ach

W testowych wydaniach One UI 8.5, które co jakiś czas przedostają się do sieci, znaleziono kolejną nową funkcję. Będzie ona częścią składową pakietu Galaxy AI, czyli zestawu narzędzi oraz opcji opartych na sztucznej inteligencji. Tą nowością jest Priorytetyzacja powiadomień.

To oznacza, że w One UI 8.5 będzie można nadawać notyfikacjom priorytety. Sprawi to, że wybrane powiadomienia będą wyświetlane nad innymi i w ten sposób trudniej będzie je przegapić. Warto dodać, że ta sama aktualizacja wprowadzi na urządzeniach marki Samsung grupowanie, które znamy z iPhone’ów z iOS 26 (i w zasadzie też wcześniejszych wersji systemu) czego doszukano się wcześniej.

Za grupowanie powiadomień na Samsungach ma odpowiadać sztuczna inteligencja. W telefonach z logo nadgryzionego jabłka z iOS 26 działa to w połączeniu z Apple Intelligence. Takie wyświetlanie na kartach może być też prezentowane bez AI firmy.

Wspomniane ustawienia będzie można wybierać dla każdej aplikacji osobno. Tak więc to użytkownik zdecyduje o tym, które powiadomienia wyświetlane na ekranie jego telefonu marki Samsung są najważniejsze i warto je w taki sposób wyróżnić.

Aktualizacja One UI 8 na smartfony Samsung w 2026 roku

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że program pilotażowy One UI 8.5 beta rozpocznie się jeszcze przed końcem przyszłego miesiąca. Mówi się o drugiej połowie listopada. Wtedy nowe oprogramowanie będą mogli wypróbować właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S25. Z czasem testy zostaną pewnie rozszerzone o inne modele.

Sfinalizowane oprogramowanie powinno zadebiutować w styczniu wraz z serią S26. Dopiero później (na przykład od lutego) mogłoby zacząć trafiać na starsze telefony wraz z aktualizacją. Producent planuje udostępnić to uaktualnienie na liczne telefony. Lista urządzeń w kolejce jest naprawdę długa.

Zanim jednak Samsung zacznie udostępniać nakładkę One UI 8.5 na własne smartfony, to jeszcze minie trochę czasu. Firma w międzyczasie boryka się z pewnymi problemami związanymi z aktualizacją do Androida 16. Niedawno została ona wycofana z dystrybucji na pewne modele i wśród nich były S24 oraz S23.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammyguru