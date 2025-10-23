POCO X8 Pro w drodze. Redmi Turbo 5 z szybszą premierą

POCO X8 Pro to nowy smartfon, którego protoplastą będzie Redmi Turbo 5. Premiera tego drugiego telefonu zbliża się wielkimi krokami i powinna odbyć się w niedługim czasie. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Bateria pod obudową POCO X8 Pro może być naprawdę pojemna, ale na stole są dwie opcje.

POCO X8 Pro to nowy smartfon, którego premiera powinna odbyć się wcześnie w 2026 r. Seria X7 debiutowała w styczniu. Protoplastą tego telefonu będzie model Redmi Turbo 5, który nie został dochowany w tajemnicy. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Czego można się spodziewać?

Specyfikacja techniczna POCO X8 Pro aka Redmi Turbo 5

Smartfon Redmi Turbo 5 to urządzenie na chiński rynek. Natomiast POCO X8 Pro będzie przebrandowanym telefonem, który trafi do Europy i oczywiście również do Polski. Specyfikacja techniczna będzie zbliżona lub nawet niemal identyczna.

Urządzenie dostanie płaski ekran OLED-owy o przekątnej około 6,6 cala oraz rozdzielczości 1.5K. Odświeżanie obrazu to zapewne 120 Hz, ale to na razie nie zostało jeszcze potwierdzone. Pod obudową znajdzie się mocny procesor MediaTeka i prawdopodobnie będzie to układ Dimensity 8500 Ultra (w poprzedniku był to czip 8400). Spodziewajmy się także do 12 GB pamięci RAM czy maksymalnie 512 GB miejsca na dane.

Energię ma dostarczyć duża bateria o pojemności nawet 9000 mAh. Nawet jeśli tak będzie, to pewnie tak duży akumulator znajdzie się tylko w chińskim Redmi Turbo 5. Inne źródła mówią o 7500 mAh i to właśnie może być bateria z myślą o POCO X8 Pro, gdzie po prostu zostanie ona zmieniona na inną. Nie powinno jednak zabraknąć szybkiego ładowania o mocy około 100 W.

Aparat fotograficzny POCO X8 Pro na razie owiany jest tajemnicą, ale pewnie będzie podwójny. Główny obiektyw powinien współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, którą jest HyperOS 3.

Kiedy premiera POCO X8 Pro w Polsce

POCO X8 Pro to nowy smartfon, który pojawi się w Polsce zapewne za kilkanaście tygodni. Premiera może odbyć się na początku stycznia 2026 r. Nie można jednak wykluczyć, że zostanie nieco przyspieszona i na przykład nastąpi to jeszcze w grudniu. Oficjalnych informacji na ten temat na razie nie ma.

Ceny również nie są znane, ale można się spodziewać agresywnej polityki Xiaomi w tym zakresie i powinny to być atrakcyjne kwoty. Poprzednik trafił do sprzedaży w cenach od 1499 złotych. W przypadku POCO X8 Pro zapewne będzie podobnie.

Na więcej informacji trzeba będzie poczekać, ale powinniśmy poznać je bliżej planowanej premiery. Sporo wyjaśni się po wprowadzeniu do oferty modelu Redmi Turbo 5. Wtedy poznamy dizajn czy pełną specyfikację techniczną.

