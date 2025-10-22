POCO F8 Ultra blisko. Polska premiera smartfona szybciej?

POCO F8 Ultra to nowy smartfon, którego premiera w Polsce ma odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r. Czy będziemy musieli czekać aż do marca? Możliwe, że nie, bo telefon jest już certyfikowany. To oznacza, że Xiaomi pomału szykuje się do debiutu smartfona POCO F8 Ultra i możliwe, że zostanie on wprowadzony wcześniej.

POCO F8 Ultra to nowy smartfon, który będzie przebrandowanym modelem Redmi K90 Pro Max. Kiedy odbędzie premiera i można go będzie kupić w Polsce? Pewne jest, że nastąpi to w pierwszym kwartale 2026 r. Czy jednak dopiero w marcu? Jest iskierka nadziei na to, że być może trochę wcześniej.

Polska premiera POCO F8 Ultra w pierwszym kwartale 2026 roku

Redmi K90 Pro Max debiutuje w Chinach w tym miesiącu i jest protoplastą smartfona POCO F8 Ultra. Dojdzie do zmiany marki i nazwy, z czym mieliśmy do czynienia już przed lary i inaczej będzie tym razem. Tegoroczny model debiutował w marcu. Czy jest szansa na nieco wcześniejszą premierę następcy?

Smartfon POCO F8 Ultra został dostrzeżony na stronie jednego z azjatyckich urzędów. Mowa o tajlandzkim NBTC, gdzie znaleziono nowy telefon pod nazwą kodową 25102PCBEG. Literka G na końcu kryptonimu oznacza, że jest to smartfon przeznaczony na rynki globalne, a więc również europejskie.

Sama nazwa kodowa ujawnia nam przy okazji, że rzeczywiście jest to przebrandowany smartfon Redmi K90 Pro Max. Oficjalna data premiery telefonu w Polsce nie jest na razie znana. Można jednak przypuszczać, że debiut mógłby zostać nieco przyspieszony, na przykład do lutego, ale na razie pewnym jest jedynie pierwszy kwartał 2026 r.

Smartfon POCO F8 Ultra z mocną specyfikacją

Specyfikacja techniczna POCO F8 Ultra będzie zbliżona do modelu Redmi K90 Pro Max, która jest już znana i wiemy, że jest to smartfon z mocnym wyposażeniem. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono nawet 1 TB miejsca, ale na rynkach europejskich będzie to zapewne maksymalnie 512 GB.

Ekran telefonu to 6,9-calowy wyświetlacz OLED-owy ze ściemnianiem DC na całej powierzchni i możliwością obniżenia jasności do zaledwie 1 nita. Pod obudową znajduje się masywna bateria o pojemności 7560 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 100 W oraz bezprzewodowe 50 W. Nie zabrakło też obsługi zwrotnego o mocy 22,5 W.

Aparat fotograficzny POCO F8 Ultra i Redmi K90 Pro Max ma główny sensor typu 1/1.31″ zapożyczony z modelu Xiaomi 17. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem. Natomiast teleobiektyw peryskopowy wspiera 5-krotny zoom optyczny oraz 10x bezstratny. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką HyperOS 3.

