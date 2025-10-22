OnePlus 15 5G to nowy smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Do sieci przedostała się cena na jednym z rynków w Europie. Na tej podstawie możemy spróbować pospekulować, ile zapłacimy w Polsce. Jest szansa na obniżki i ceny OnePlus 15 5G na polskim rynku mogą być nieco niższe względem poprzednika.

OnePlus 15 5G to nowy smartfon, który jest blisko. Premiera w Polsce ma odbyć się w listopadzie. Niedawno uruchomiono akcję z Bonus Drop Bundle. Teraz dowiadujemy się, jaka będzie cena jednej z wersji telefonu w europejskim kraju. Ile trzeba będzie zapłacić za to urządzenie?

Cena OnePlus 15 5G z dobrą informacją dla Polski

Do sieci przedostała się cena smartfona OnePlus 15 5G w Wielkiej Brytanii. Na razie jest to informacja dotycząca tylko jednej wersji telefonu. Mowa o wariancie mającym 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na dane, a więc potencjalnie droższym z modeli. Ma on kosztować 949 funtów brytyjskich.

Wspomniana cena jest niższa względem poprzednika. Model 13 z takim rozmiarem pamięci kosztował 999 funtów brytyjskich, czyli o około 250 złotych więcej. Dla porównania ten telefon w Polsce debiutował w kwocie 5299 złotych. Ile więc zapłacimy za nowe urządzenie?

Możliwe, że ceny OnePlus 15 5G w Polsce będą ciut niższe. Za model z 16 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane być może zapłacimy nawet 4999 złotych, czyli ciut niżej bariery 5 tys. złotych. Są to jednak tylko przypuszczenia. Wersja z pamięcią 256 GB mogłaby trafić na nasz rynek za około 4,5 tys. złotych, ale ponownie nie jest to jeszcze nic pewnego.

Polska premiera smartfona OnePlus 15 5G w listopadzie

Producent na razie potwierdził globalną premierą OnePlus 15 5G, ale dokładnego terminu nie podano. Wiele wskazuje jednak na dzień 13 listopada. Dzień wcześniej dobiega końca druga runda ze wspomnianym Bonus Drop Bundle, a więc coś z pewnością jest na rzeczy. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na potwierdzenie tej daty. Powinno to nastąpić na dniach.

Na początku przyszłego tygodnia OnePlus 15 debiutuje w Chinach. Wraz z tańszym telefonem Ace 6, który to również będzie dostępny w Polsce, ale pod zmienioną nazwą. Będzie to model 15R, którego ceny nie są znane, ale można spodziewać się kwoty na poziomie około 3,5 do niespełna 4 tys. złotych.

Specyfikacja techniczna nowego flagowca jest już w zasadzie znana. Smartfon ma nowy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz wysokiej klasy ekran OLED-owy z odświeżaniem obrazu w 165 Hz, ale zredukowaną do 1.5K rozdzielczością. Energię dostarczy duża bateria o pojemności ponad 7000 mAh z obsługą szybkiego ładowania. Aparat fotograficzny przeprojektowano i umieszczono tu trzy 50-megapikselowe sensory. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką OxygenOS 16.

