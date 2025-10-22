One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja, którą smartfony Samsung Galaxy S24 i S23 dostały kilka tygodni temu. Pojawiły się jednak problemy. Uaktualnienie wstrzymano i dotyczy to również serii S23. Kiedy Samsung wznowi aktualizację do Androida 16 z One UI 8 dla Galaxy S24 oraz S23? Zapewne w niedługim czasie.

One UI 8 i Android 16 to aktualizacja, która sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Jednymi z pierwszych telefonów (po serii S25), które otrzymały to uaktualnienie, były modele Samsung Galaxy S24 i S23. Oprogramowanie zaczęło na nie trafiać we wrześniu. Pojawiły się jednak problemy. To spowodowało, że proces wstrzymano.

Aktualizacja Android 16 z One UI 8 dla Samsung Galaxy S24 i S23 wycofana

Samsung Galaxy S23, który dostał Androida 16 z nakładką One UI 8, obecnie nie umożliwia instalacji nowego oprogramowania. Jeśli komuś się udało, to ma, ale pozostali użytkownicy muszą na razie obejść się smakiem. Podobnie jest w przypadku serii S24, gdzie również zidentyfikowano pewne problemy.

Dokładne przyczyny tego stanu rzeczy nie są znane. Można jednak się domyślać, że wykryto jakieś nieprawidłowości i stąd taka, a nie inna decyzja producenta. Obecnie szykowany jest nowy build dla smartfonów Samsung Galaxy S23, który dostrzeżono na serwerach producenta. To pozwala nam stwierdzić, że proces może zostać niedługo wznowiony.

Podobna sytuacja spotkała wcześniej modele z serii S22. Dla nich aktualizacja do Androida 16 z nakładką One UI 8 również została wstrzymana, ale potem ją wznowiono. Choć warto mieć na uwadze, że tylko częściowo.

Samsung rzeczywiście przyspieszył z aktualizacją do One UI 8 i zaczął ją udostępniać na wybrane telefony jeszcze przed deklarowanymi terminami. W tym przypadku pośpiech chyba jednak nie był wskazany. W przeciwnym wypadku nie doszłoby do takich sytuacji. Pozostaje wierzyć, że zidentyfikowane problemy czy błędy uda się wkrótce usunąć i wznowić proces.

Android 16 z One UI 8 trafia na kolejne smartfony marki Samsung

Problemy z modelami Samsung Galaxy S24 i S23 nie spowodowały, że aktualizacja do Androida 16 przestała być udostępniana na inne smartfony. Nowe oprogramowanie sukcesywnie trafia na kolejne urządzenia, co z pewnością cieszy. Lista ciągle się powiększa. Niedawno software trafił m.in. na urządzenia A73, A53 i A33 czy tańsze z serii M.

Warto dodać, że podobne problemy pojawiły się wcześniej w tym roku. Przy okazji dystrybucji One UI 7 z Androidem 15. W przypadku modeli Samsung Galaxy S24 aktualizacja również została wstrzymana na jakiś czas. Wtedy zidentyfikowano błąd, który objawiał się brakiem możliwości odblokowania telefonu.

Pozostaje wierzyć, że firma przyłoży więcej uwagi w trakcie testów kolejnej nakładki z numerkiem 8.5. Jej publiczny program pilotażowy może ruszyć już w przyszłym miesiącu. W pierwszej kolejności wersja beta zostanie udostępniona właścicielom telefonów S25.

