Realme GT 8 Pro z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Realme GT 8 Pro to nowy smartfon, który debiutuje zgodnie z zapowiedziami. Za nami premiera w Chinach i w Polsce jeszcze chwilę poczekamy. Znamy już ceny telefonu. Zobaczmy, ile trzeba zapłacić za to urządzenie i jak prezentuje się jego specyfikacja techniczna.

Ceny Realme GT 8 Pro i kiedy premiera w Polsce

Smartfon Realme GT 8 Pro debiutuje w Chinach, gdzie sprzedaż już się rozpoczęła. Ceny, w zależności od wersji, zaczynają się od 3999 juanów (ok. 2050 złotych). Za topową konfigurację sprzętową z 1 TB miejsca na dane trzeba zapłacić 5199 juanów (ok. 2665 złotych).

Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne obudowy. To biały, ciemnoniebieski oraz jasnozielony. Model bez dopisku Pro w nazwie jest jeszcze tańszy. Tutaj ceny startują od 2899 juanów (ok. 1490 złotych).

Kiedy Realme GT 8 Pro pojawi się w Polsce? Na razie marka potwierdziła globalną premierę, a więc urządzenie trafi do sprzedaży także w Europie, ale dokładnego terminu nie podano. Plotki mówią jednak o tym, że nastąpi to za kilka tygodni. Jako datę wskazuje się okolice 11 listopada.

Specyfikacja techniczna Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro ma 6,79-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1440 × 3136 pikseli i jasnością maksymalną sięgającą aż 7000 nitów. Jest też wsparcie dla formatu Dolby Vision. Natomiast odświeżanie obrazu odbywa się z częstotliwością do 144 Hz.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Na dane przeznaczono od 256 GB do 1 TB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.1. Energię dostarcza duża bateria o pojemności 7000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 100 W i bezprzewodowego 50 W.

Aparat fotograficzny Realme GT 8 Pro powstał we współpracy z Ricoh. Główny obiektyw oraz ultraszerokokątny współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast teleobiektyw 3x (z 6-krotnym zoomem bezstratnym) połączono z 200-megapikselowym czujnikiem Samsung HP5. Na uwagę zasługują wymienne nakładki na kamerę, co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Nowy smartfon waży 214 lub 218 g (w zależności od wersji) i pracuje pod kontrolą Androida 16 z nową nakładką producenta UI 7. Wkrótce będzie ona udostępniana w formie aktualizacji na starsze telefony. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie normy IP69.

źródło: Realme