OnePlus 15R z mocną specyfikacją. Kiedy w Polsce? Co z ceną?

OnePlus 15R to nowy smartfon, który w Chinach zadebiutuje pod nazwą Ace 6. Wraz z flagowcem z numerkiem 15. Kiedy zobaczymy go w Polsce? Jakie będą ceny? Co ze specyfikacją techniczną? Przed zbliżającą się premierą telefonu mamy coraz więcej odpowiedzi.

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus 15R

Do sieci przedostała się niemal kompletna specyfikacja techniczna modelu OnePlus 15R i wiemy, że telefon otrzyma 6,83-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 165 Hz. Jasność maksymalna sięgnie 1800 nitów, a częstotliwość ściemnienia PWM to 2160 Hz. Nie zabraknie też wsparcia dla formatu Dolby Vision.

Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 5, który będzie wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM i są to szybkie kości LPDDR5x. Na dane spodziewajmy się od 256 GB do 1 TB miejsca w postaci modułów UFS 4.1. W Polsce wybór ten zostanie jednak ograniczony i dostępnych wersji będzie mniej. Energię dostarczy pojemna bateria 7800 mAh, która będzie wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 120 W.

Aparat fotograficzny telefonu OnePlus 15R ma dwa obiektywy. Główny to odpowiednik 24 mm, który zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem. Producent zdecydował się także na kamerę ultraszerokokątną z 8-megapikselowym czujnikiem. Obudowa zapewni ochronę na poziomie normy IP65. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z nową autorską nakładką producenta, czyli OxygenOS 16.

Telefon ma również podwójne głośniki oraz nowy silniczek wibracyjny SSA0810A. Pod ekranem umieszczono ultrasoniczny czytnik linii papilarnych. Producent zdecydował się także na system chłodzenia nowej generacji.

Kiedy OnePlus 15R w Polsce i jakie będą ceny

Polska premiera smartfona powinna zbiec się w czasie z flagowcem 15. Producent jeszcze nie potwierdził bezpośrednio terminu, ale wszystko wskazuje na 13 listopada. Dzień wcześniej ma zakończyć się druga runda Bonus Drop Bundle, czyli zestawem akcesoriów, które można uzyskać za przysłowiowe euro.

Ceny OnePlus 15R w Polsce nie są na razie znane. Można jednak się domyślać, że będą zbliżone do tegorocznego modelu 13R, który w kraju debiutował za 3699 złotych. W przypadku nowego smartfona może być podobnie, ale to wyjaśni się wkrótce.

OnePlus 15R najpierw zadebiutuje w Chinach, ale pod inną nazwą. Będzie to model Ace 6. Natomiast na rynkach międzynarodowych nowy smartfon zostanie przebrandowany, bo tak było przed laty.

