Realme UI 7 i Android 16. Aktualizacja blisko. Lista smarfonów i terminy

Realme UI 7 to nakładka bazująca na systemie Android 16, która wkrótce w postaci uaktualnienia zacznie trafiać na pierwsze telefony marki. Kiedy rozpocznie się aktualizacja? Które smartfony dostaną nowe oprogramowanie? Zobaczmy, co już wiemy. Rąbka tajemnicy uchylił sam producent.

Lista smartfonów z aktualizacją Android 16 i Realme UI 7

Firma przerwała milczenie i udostępniła na łamach własnych mediów społecznościowych przybliżony harmonogram aktualizacji Realme UI 7 i Androida 16. Oczywiście pierwszymi telefonami z tym oprogramowaniem będą modele z nowej serii GT 8, których premiera odbywa się na dniach. Potem ruszy proces na starszych urządzeniach.

Listopad 2025 roku

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7

Realme Neo 7

Realme GT 6

Realme GT 5 Pro

Realme Neo 7 Turbo

Realme Neo 7 SE

Realme GT Neo 6

Realme GT Neo 6 SE

Grudzień 2025 roku

Realme GT 5 240 W

Realme GT 5

Realme Neo 7x

Realme 14 Pro Plus

Realme 14 Pro

Realme 14

Pierwszy kwartał 2026 roku

Realme GT Neo 5 240 W

Realme GT Neo 5

Realme GT neo 5 SE

Realme 15 Pro

Realme 15

Realme 15T

Realme 13 Pro Plus

Realme 13 Pro

Realme 13

Realme 12 Pro Plus

Realme 12 Pro

Realme 12

Realme 12x

Realme V70s

Realme V70

Realme BV60 Pro

Realme V60s

Realme V60

Ciekawostką jest to, że aktualizacja do Androida 16 ma trafić na serię 14 Pro jeszcze przed 15 Pro, które to mają dostać ją nieco później. Oczywiście powyższa rozpiska dotyczy telefonów pochodzących z chińskiej dystrybucji. Wykaz urządzeń z Europy będzie zapewne podobny (lub nawet identyczny), ale nieco inne mogą być terminy.

Co nowego z aktualizacją nakładki Realme UI 7

Nakładka Realme UI 7 wprowadzi na smartfony marki nowości, które Google umieściło w systemie Android 16, ale na tym nie koniec. Producent przygotował także nowe funkcje dla autorskiego oprogramowania. Co nowego tu znajdziemy?

Pojawi się sporo nowości obejmujących interfejs graficzny użytkownika. Są to szklane motywy, które znamy już z Liquid Glass wprowadzonego do iOS 26 dla iPhone’ów. Następnie mamy dopasowujące się dynamiczne tapety oraz przeprojektowane centrum sterowania z nowymi ikonkami.

Na uwagę zasługuje również nowy silnik Flow Light Engine, który ma zapewnić płynniejsze działanie nakładki (m.in. poprzez lepsze animacje) oraz lepsze optymalizacje podczas grania w gry, co będzie możliwe za sprawą monitorowania obciążenia i dobierania odpowiednich ustawień w zależności od potrzeb.

Możemy się spodziewać, że premiera Realme UI 7 odbędzie się wraz z globalnym debiutem smartfonów z serii GT 8. Wiele wskazuje na to, że nastąpi to jeszcze w pierwszej połowie listopada.

