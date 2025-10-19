Redmi K90 Pro Max z datą premiery. Na deser smartwatch Redmi Watch 6

Redmi K90 Pro Max i Redmi Watch 6 to dwa nowe produkty marki Xiaomi. Jest data premiery i wiemy, że smartfon w Europie pojawi się jako POCO F8 Ultra. Przy okazji ujawniono pewne szczegóły dotyczące smartwatcha. Co wiemy o specyfikacji technicznej Redmi K90 Pro Max i kiedy zostanie zaprezentowany ten telefon?

Redmi K90 Pro Max i Redmi Watch 6 to nowy smartfon oraz smartwatch marki należącej do Xiaomi, które zobaczymy ma dniach. Została ujawniono data premiery oraz dizajn produktów. Wiemy, że telefon trafi do Polski pod inną nazwą. Będzie to przebrandowany model POCO F8 Ultra, którego premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r.

Data premiery i cena Redmi K90 Pro Max

Smartfon Redmi K90 Pro Max zostanie wprowadzony do oferty w Chinach. Wiemy, że jego ceny nie mają przekraczać kwoty 4 tys. juanów (ok. 2045 złotych). To oznacza, że będzie to atrakcyjny cenowo flagowiec. Dla porównania za modele Xiaomi 17 trzeba zapłacić od 4499 juanów.

Datą premiery telefonu jest 23 października. Kilka dni później debiutują w Chinach OnePlus 15 i Ace 6. Nieco wcześniej Realme GT 8 Pro. Xiaomi udostępniło wideo promocyjne. Można je obejrzeć poniżej.

Redmi K90 Pro Max ma być flagowcem z mocnymi podzespołami i ciekawym dizajnem. Będzie to pierwszy smartfon z serii, który ma aparat fotograficzny z teleobiektywem peryskopowym. Ekran ma bardzo wąskie ramki, a dźwięk został dostrojony we współpracy z Bose. Uwagę zwraca także specjalna wersja obudowy, która przypomina jeansy. Wykorzystano tu specjalne rozwiązania dotyczące uzyskanie takiego efektu oraz jego odporności na zużycie (jak na przykład żółknięcie) na przestrzeni czasu.

Smartwatch Redmi Watch 6 będzie tani

Drugą nowością jest zegarek Redmi Watch 6, który zostanie zaprezentowany tego samego dnia. Nowy smartwatch będzie dostępny w kilku opcjach. W przypadku kolorów obudowy będą to szary oraz srebrny. Będą też różne paski i wśród nich jest wariant jasnoniebieski.

Częściowa specyfikacja techniczna Redmi Watch 6 została już potwierdzona przez producenta. Nowy smartwatch ma 2,07-calowy, prostokątny ekranik AMOLED-owy z wąskimi ramkami o szerokości zaledwie 2 mm. Koperta wykonana jest ze wzmocnionego aluminium i jest to dizajn typu unibody.

Nowy smartwatch ma pracować pod kontrolą autorskiego oprogramowania Xiaomi, którym jest HyperOS 3. W ten sposób użytkownicy otrzymają dostęp do najnowszych funkcji. Bateria ma zapewnić nawet do 24 dni pracy.

Ceny Redmi Watch 6 nie zostały na razie podane. Wiemy jednak, że powinny być zbliżone do poprzedniego zegarka. 5. generacja smartwatcha została wprowadzona do sprzedaży w cenie od 599 juanów (ok. 300 złotych). Oczywiście w Europie i Polsce zapłacimy trochę więcej, ale nadal będzie to z pewnością niedrogi gadżet.

źródło: GSMArena, Fonearena