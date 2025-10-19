OnePlus 15 Bonus Drop Bundle w Polsce. Co to jest i jaka cena?

OnePlus 15 Bonus Drop Bundle to zestaw akcesoriów o wartości kilku złotych, który można już zamawiać w Polsce i spróbować uzyskać za zaledwie 1 euro. Normalna cena gadżetów jest znacznie wyższa. Przy okazji została poniekąd potwierdzona polska data premiery smartfona OnePlus 15. Zobaczymy go już w przyszłym miesiącu.

OnePlus 15 Bonus Drop Bundle to specjalny zestaw akcesoriów, który firma przygotowała z myślą o nowym flagowcu. Nowy smartfon ma premierę za kilka dni. Natomiast w listopadzie ma trafić do oferty w Polsce. Zobaczmy, jaka jest cena wspomnianego kompletu i co znajduje się w pakiecie.

Zestaw akcesoriów OnePlus 15 Bonus Drop Bundle z niską ceną

Na premierę nowego flagowca marka przygotowała zestaw o nazwie OnePlus 15 Bonus Drop Bundle. To dwa gadżety, których łączna cena nie jest niska. Ustalono ją na poziomie 139,98 euro, czyli blisko 600 złotych. W zestawie znajdują się dwa akcesoria.

Torebka Everyday Sling Bag w czarnym kolorze, gdzie można nosić smartfona. Znajdziemy tu pasek z funkcją przewodu USB C, co pozwala ładować urządzenie. Powierzchnia wykonana jest ze skóry PU z wodoodpornym zamkiem błyskawicznym SBS. Standardowa cena to 69,99 euro.

Ładowarka SUPERVOOC 120 W wyposażona w porty USB C i A. Umożliwia szybkie ładowanie baterii. W zestawie jest przewód z końcówkami USB C w czerwonym kolorze. Akcesorium kosztuje 69,99 euro.

Obecnie OnePlus 15 Bonus Drop Bundle można spróbować nabyć za jedyne 1 euro. W tym celu trzeba skorzystać z subskrypcji na stronie producenta, co umożliwi uzyskanie specjalnego kuponu ze zniżką. Należy jednak się spieszyć, bo w pierwszej rundzie (koniec 31 października) firma przewidziała tylko tysiąc sztuk. Będzie też drugie podejście, które rozegra się w listopadzie.

Polska premiera smartfona OnePlus 15 w listopadzie już pewna

Nowy smartfon marki najpierw zadebiutuje w Chinach, co nastąpi 27 października. Tak więc zobaczymy go kilka dni po modelu Realme GT 8 Pro. Co z premierą w Europie i Polsce? Niedawno pojawiły się informacje, jakoby miało to nastąpić 13 listopada. Wygląda na to, że tak będzie. Skąd to wiemy?

Z informacji na stronie producenta wynika, że druga runda z OnePlus 15 Bonus Drop Bundle zostanie rozstrzygnięta 12 listopada. Będzie to zarazem ostatnie podejście (na ten moment). To oznacza, że dzień później zapewne odbędzie się premiera nowego smartfona.

Ceny telefonu w Polsce nie są na razie znane, ale można się spodziewać, że nowy smartfon będzie dostępny w dwóch konfiguracjach sprzętowych, za które przyjdzie zapłacić około 5 tys. złotych. W przypadku serii 13 było to 4799 oraz 5299 złotych. W tym roku można spodziewać się podobnych kwot, ale szczegóły poznamy pewnie bliżej planowanej premiery, a więc w pierwszej połowie przyszłego miesiąca.

źródło: OnePlus