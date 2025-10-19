tablety.pl

OnePlus 15 Bonus Drop Bundle w Polsce. Co to jest i jaka cena?
OnePlus 15 Bonus Drop Bundle w Polsce. Co to jest i jaka cena?

OnePlus 15 Bonus Drop Bundle to zestaw akcesoriów o wartości kilku złotych, który można już zamawiać w Polsce i spróbować uzyskać za zaledwie 1 euro. Normalna cena gadżetów jest znacznie wyższa. Przy okazji została poniekąd potwierdzona polska data premiery smartfona OnePlus 15. Zobaczymy go już w przyszłym miesiącu.

Dawid Długosz 23 odsłon 0 komentarzy , , ,

OnePlus 15 Bonus Drop Bundle to specjalny zestaw akcesoriów, który firma przygotowała z myślą o nowym flagowcu. Nowy smartfon ma premierę za kilka dni. Natomiast w listopadzie ma trafić do oferty w Polsce. Zobaczmy, jaka jest cena wspomnianego kompletu i co znajduje się w pakiecie.

Zestaw akcesoriów OnePlus 15 Bonus Drop Bundle z niską ceną

Na premierę nowego flagowca marka przygotowała zestaw o nazwie OnePlus 15 Bonus Drop Bundle. To dwa gadżety, których łączna cena nie jest niska. Ustalono ją na poziomie 139,98 euro, czyli blisko 600 złotych. W zestawie znajdują się dwa akcesoria.

  • Torebka Everyday Sling Bag w czarnym kolorze, gdzie można nosić smartfona. Znajdziemy tu pasek z funkcją przewodu USB C, co pozwala ładować urządzenie. Powierzchnia wykonana jest ze skóry PU z wodoodpornym zamkiem błyskawicznym SBS. Standardowa cena to 69,99 euro.
  • Ładowarka SUPERVOOC 120 W wyposażona w porty USB C i A. Umożliwia szybkie ładowanie baterii. W zestawie jest przewód z końcówkami USB C w czerwonym kolorze. Akcesorium kosztuje 69,99 euro.
OnePlus 15 Bonus Drop Bundle w Polsce. Co to jest i jaka cena?

Obecnie OnePlus 15 Bonus Drop Bundle można spróbować nabyć za jedyne 1 euro. W tym celu trzeba skorzystać z subskrypcji na stronie producenta, co umożliwi uzyskanie specjalnego kuponu ze zniżką. Należy jednak się spieszyć, bo w pierwszej rundzie (koniec 31 października) firma przewidziała tylko tysiąc sztuk. Będzie też drugie podejście, które rozegra się w listopadzie.

Polska premiera smartfona OnePlus 15 w listopadzie już pewna

Nowy smartfon marki najpierw zadebiutuje w Chinach, co nastąpi 27 października. Tak więc zobaczymy go kilka dni po modelu Realme GT 8 Pro. Co z premierą w Europie i Polsce? Niedawno pojawiły się informacje, jakoby miało to nastąpić 13 listopada. Wygląda na to, że tak będzie. Skąd to wiemy?

Z informacji na stronie producenta wynika, że druga runda z OnePlus 15 Bonus Drop Bundle zostanie rozstrzygnięta 12 listopada. Będzie to zarazem ostatnie podejście (na ten moment). To oznacza, że dzień później zapewne odbędzie się premiera nowego smartfona.

OnePlus 15 Bonus Drop Bundle w Polsce. Co to jest i jaka cena?

Ceny telefonu w Polsce nie są na razie znane, ale można się spodziewać, że nowy smartfon będzie dostępny w dwóch konfiguracjach sprzętowych, za które przyjdzie zapłacić około 5 tys. złotych. W przypadku serii 13 było to 4799 oraz 5299 złotych. W tym roku można spodziewać się podobnych kwot, ale szczegóły poznamy pewnie bliżej planowanej premiery, a więc w pierwszej połowie przyszłego miesiąca.

Gmail – najlepsze triki i ukryte funkcje, które warto znać

źródło: OnePlus

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

