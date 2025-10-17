Samsung Galaxy S26 Pro, Plus, Edge i Ultra. Jeden z nich nie zadebiutuje

Samsung Galaxy S26 Pro, Plus, Edge i Ultra to cztery nowe smartfony, których premiera miała odbyć się wcześnie w 2026 r. Tymczasem okazuje się, że jeden z nich nie trafi na rynek. Który z modeli serii Samsung Galaxy S26 nie zostanie wprowadzony do oferty? Pewnie już się domyślacie, o którego smartfona chodzi.

Samsung Galaxy S26 Pro, Plus, Edge i Ultra to nowe smartfony, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Do niedawno spekulowano, że premiera wszystkich modeli odbędzie się już na początku 2026 r. Wygląda jednak na to, że stanie się inaczej. Producent miał zrezygnować z jednego z nowych telefonów i ostatecznie go nie zobaczymy. Które to urządzenie?

Smartfon Samsung Galaxy S26 Edge anulowany

Pechowym modelem okazał się Samsung Galaxy S26 Edge, który to finalnie nie ma pojawić się w sprzedaży. Co nie zmienia faktu, że producent pracował nad tym telefonem. Poznaliśmy nawet jego dizajn za sprawą renderów stworzonych przez Onleaks. Te ujawniły nam, że przeprojektowany garb ma przypominać nam rozwiązania wprowadzone przez Apple w modelach iPhone 17 Pro.

Skąd taka decyzja? Przez lata widzieliśmy trzy nowe modele z serii S. Telefon S25 Edge był tegoroczną nowością i został wprowadzony na rynek kilka miesięcy później. Jego sprzedaż nie szła jednak po myśli firmy. Zapewne to przesądziło o tym, że marka ostatecznie się rozmyśliła.

Tak więc Samsung Galaxy S26 Edge nie pojawi się w ofercie i krótka historia telefonu zakończy się na tegorocznym urządzeniu. Produkcja już została ograniczona i od września do grudnia ma powstać tylko około 300 tys. egzemplarzy urządzenia. Po jego wyprzedaniu sprzęt zostanie wycofany z oferty.

Smartfony Samsung Galaxy S26 Pro, Plus i Ultra z premierą w 2026 roku

Model Edge nie doczeka się następcy, ale w styczniu 2026 r. nadal spodziewamy się trzech pozostałych z nowych telefonów. Są to smartfony Samsung Galaxy S26 Pro, Plus i Ultra, które wprowadzą zmiany w dizajnie oraz inne udoskonalenia.

Jak dobrze wiemy, producent zdecydował się przeprojektować aparaty fotograficzne i wrócił do wystającego garbu w kształcie pastylki, co zrobiono już wcześniej w tańszych modelach. Nowością we wszystkich trzech telefonach ma być również wsparcie dla standardu ładowania bezprzewodowego Qi2 25 W.

Wiele wskazuje również na to, że smartfony z serii Samsung Galaxy S26 otrzymają także na licznych rynkach autorskie procesory Exynos 2600. Tylko w części krajów będą to czipy Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ponadto model Ultra zyska więcej krągłości. Producent planuje odejść do kanciastej konstrukcji, co zapoczątkowano już w tym roku.

Dokładna data premiery nowych smartfonów nie jest znana. Możemy jedynie się domyślać, że Samsung zaprezentuje je w trakcie konferencji Unpacked, która odbędzie się w okolicy połowy stycznia 2026 r.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile