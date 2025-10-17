OxygenOS 16 i Android 16 dla OnePlus. Co nowego z aktualizacją? Są terminy

OxygenOS 16 i Android 16 to duża aktualizacja na smartfony marki OnePlus, która będzie udostępniania od listopada. Co nowego tu znajdziemy? Nowości oraz zmian nie brakuje. Jest również lista smartfonów mających dostać Androida 16 z nakładką OxygenOS 16 i są terminy. Zobaczmy, co przygotował producent.

OxygenOS 16 to duża aktualizacja oprogramowania na smartfony marki OnePlus, której premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Kiedy ruszy uaktualnienie na starsze telefony? Które modele je otrzymają i co nowego tu znajdziemy? Zobaczmy, jakie nowości producent przygotował we własnej aktualizacji do systemu Android 16.

Lista smartfonów OnePlus z aktualizacją Android 16 i OxygenOS 16

Pierwszym smartfonem z nowym oprogramowanie będzie oczywiście OnePlus 15, który to na globalnych rynkach ma zadebiutować jeszcze w listopadzie. W przyszłym miesiącu aktualizacja do Androida 16 z nakładką OxygenOS 16 ma być udostępniania na starsze telefony oraz tablety. Lista wraz z przybliżonymi terminami prezentuje się następująco.

Listopad 2025 roku

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus Open

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 2

Grudzień 2025 roku

OnePlus 11 5G

OnePlus 11R 5G

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3 5G

Pierwszy kwartał 2026 roku

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus Nord CE4

OnePlus Nord CE4 Lite 5G

OnePlus Pad

OnePlus Pad Lite

Jak nietrudno zauważyć, proces dystrybucji OxygenOS 16 z najnowszym Androidem ma odbywać się stopniowo, co nie jest żadnym zaskoczeniem. W pierwszej kolejności aktualizacja trafi na ostatnie flagowce z serii 13. Potem także na starsze urządzenia.

Nowości i zmiany w OxygenOS 16 na smartfony OnePlus

Aktualizacja do Androida 16 z nakładką OxygenOS 16 wprowadzi na smartfony marki OnePlus mnóstwo nowości. Przygotowane zmiany skupiają się wokół hasła „Intelligently Yours”, co daje jasno do zrozumienia, że postawiono na liczne udoskonalenia oparte na sztucznej inteligencji i tak rzeczywiście jest.

Jednym z głównych elementów nakładki OxygenOS 16 jest OnePlus AI, czyli system zaprojektowany w celu zrozumienia preferencji i potrzeb użytkowników. Dużą rolę odgrywa tutaj Plus Mind zintegrowane z modelami Google Gemini. Kluczowym elementem gromadzącym wszystko jest Mind Space.

From dreams to departure – #GoogleGemini transforms your ideas in Mind Space into mind-blowing itineraries. #OxygenOS16

Następnie mamy nowe i płynne animacje w wielu obszarach systemu, więcej opcji z zakresu personalizacji ekranu blokady (m.in. Motion Photo), udoskonaleniami z zakresu obsługi połączeń z urządzeniami marki Apple oraz zwiększone bezpieczeństwo i rozbudowana funkcja Fluid Cloud.

Wszystko to sprawia, że urządzenia z OxygenOS 16 nie tylko dają większą personalizację, ale też zwiększają funkcjonalność. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dostępność aktualizacji.

źródło: OnePlus