OnePlus 15 i Ace 6 z datą premiery. Kiedy nowe smartfony w Polsce?

OnePlus 15 i Ace 6 to dwa nowe smartfony, których debiut jest blisko. Producent przerwał milczenie i w końcu została ujawniona data premiery. Kiedy zobaczymy je w Polsce? Wiemy, że OnePlus 15 oraz 15R, który będzie przebrandowanym Ace 6, mają zadebiutować na globalnych rynkach jeszcze w tym kwartale 2025 r.

OnePlus 15 i Ace 6 to dwa nowe smartfony, których premiera zbliża się wielkimi krokami. Producent ujawnił już ich wygląd. Znamy także specyfikacje techniczne. Tajemnicą pozostawał termin prezentacji. Do teraz, bo marka podała datę. Telefony zostaną oficjalnie zaprezentowane jeszcze w październiku, ale na razie nie w Polsce.

Data premiery smartfonów OnePlus 15 oraz Ace 6 i kiedy w Polsce

Datą premiery telefonów OnePlus 15 i Ace 6 w Chinach jest 27 października. Tego dnia odbędzie się specjalna konferencja, gdzie firma zaprezentuje nowe smartfony. Na razie w Państwie Środka, gdzie sprzedaż ruszy w pierwszej kolejności. Nastąpi to więc po kilku dniach od prezentacji konkurencyjnego Realme GT 8 Pro, który otrzyma odczepiane moduły aparatu.

Termin premiery w Polsce nie jest na razie znany. Przecieki wskazują jednak na to, że smartfony OnePlus 15 i 15R (czyli przebrandowany Ace 6) zostaną zaprezentowane na rynkach międzynarodowych już w przyszłym miesiącu. Mówi się o 13 listopada, ale producent jeszcze tego nie potwierdził. Pewnie nastąpi to w niedługim czasie.

Ceny też pozostają owiane tajemnicą, ale można się spodziewać, że za flagowca zapłacimy około 5 tys. złotych. Model 15R będzie tańszy i ten telefon powinien kosztować mniej niż 4 tys. złotych.

Nowe smartfony OnePlus 15 i 15R zadebiutują szybciej

To oznacza, że tym razem nie będziemy musieli czekać tak długo, jak to było w przypadku serii 13. Ta w Chinach również debiutowała pod koniec października, ale do sprzedaży w Polsce trafiła dopiero na początku stycznia. Marka chce pewnie tego uniknąć, bo konkurencja jest mocna. Wszak jeszcze w tym miesiącu ma odbyć się globalna premiera Oppo Find X9.

OnePlus 15 to flagowiec z dużą baterią o pojemności ponad 7000 mAh oraz procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Telefon otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami i wszystkie z nich połączono z 50-megapikselowymi sensorami. Następnie mamy wysokiej klasy ekran z odświeżaniem obrazu w 165 Hz.

Natomiast OnePlus 15R będzie przebrandowanym modelem Ace 6. Ten nowy smartfon otrzyma słabszy czip (prawdopodobnie Snapdragona 8 Gen 5) oraz podwójny aparat fotograficzny. Ma jednak zaoferować baterię o większej pojemności i nie zabraknie wsparcia dla szybkiego ładowania.

Oba telefony będą pracować pod kontrolą nakładki OxygenOS 16 opartej na Androidzie 16. Aktualizacja na starsze smartfony ma być udostępniana od listopada.

źródło: OnePlus