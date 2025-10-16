tablety.pl

Android 
Realme GT 8 Pro z funkcją, której nie ma OnePlus 15. Premiera blisko

Realme GT 8 Pro i OnePlus 15 to dwa nowe smartfony, których premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2025 r. W listopadzie czeka nas globalny debiut. Tymczasem ujawniono ciekawą funkcję z Realme GT 8 Pro, która ma dać telefonowi przewagę nad modelem OnePlus 15. Obejmuje ona aparat fotograficzny.

Realme GT 8 Pro i One Plus 15 to dwa nowe smartfony, których premiera jest bardzo blisko. Który z nich będzie lepszy? Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma, ale jeden szczegół z pewnością da przewagę pierwszemu modelowi. To odczepiane moduły na aparat fotograficzny. W końcu możemy je zobaczyć w pełnej krasie.

Aparat fotograficzny Realme GT 8 Pro ma odczepiane moduły

Smartfon Realme GT 8 Pro otrzyma nową funkcję związaną z kamerą, którą zajawiono już kilka tygodni temu. To aparat fotograficzny, który dostanie odczepiane moduły. W ten sposób szybko będzie można zmieniać ich wygląd. Pomysł jest z pewnością ciekawy i dla przykładu taki OnePlus 15 podobnej opcji nie otrzyma.

Realme GT 8 Pro z funkcją, której nie ma OnePlus 15. Premiera blisko

Firma udostępniła na własnych mediach społecznościowych nowe wideo promocyjne poświęcone Realme GT 8 Pro, na którym zaprezentowano to rozwiązanie. Poniższy materiał pokazuje, że do wyboru będą różne opcje. Wybrane z nich są nawet zabawne. Obejrzycie to na załączonym filmie.

Przy okazji poznajemy planowane kolory obudowy nowego flagowca. Do wyboru będą opcje jasnozielona, ciemnoniebieska oraz srebrna. Aparat fotograficzny powstał we współpracy z marką Ricoh. Wiemy, że teleobiektyw peryskopowy został połączony z 200-megapikselowym sensorem. To dobrze zwiastuje pod kątem możliwości zoomu.

Realme GT 8 Pro z premierą przed OnePlus 15

Smartfon Realme GT 8 Pro ma premierę w Chinach zaplanowaną na 21 października. Zobaczymy go więc w przyszłym tygodniu. Natomiast OnePlus 15 ma zadebiutować przed końcem miesiąca. Kiedy zobaczymy te smartfony w Polsce?

Wiele wskazuje na to, że debiut modeli OnePlus 15 oraz Realme GT 8 Pro odbędzie się na rynkach globalnych już w przyszłym miesiącu. Najpierw ma pojawić się drugi z wymienionych telefonów. Prawdopodobnie w okolicy 11 listopada. Około dwóch dni później zostanie zaprezentowany konkurent.

Oba nowe smartfony powinny więc trafić do Europy w bardzo zbliżonym terminie. Ceny nie są znane, ale w Polsce zapłacimy za nie pewnie około 6 tys. złotych. Będą to mocne smartfony z konkretną specyfikacją techniczną, które będą się jednak różnic. Który z nich zdobędzie większą popularność wśród klientów? To okaże się w niedługim czasie, ale z pewnością oba telefony zapowiadają się bardzo ciekawie.

Nowe telefony marek OnePlus i Realme otrzymają najnowszy czip Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa o procesorze Snapdragon 8 Elite Gen 5, który w pierwszej kolejności trafił do Xiaomi 17.

źródło: Realmemobiles

