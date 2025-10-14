One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy A53 i A33. Aktualizacja dostępna
One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja, która trafia na kolejne smartfony. Tym razem na uaktualnienie załapały się modele Samsung Galaxy A53, A33 i XCover 7 Pro. Na tym nie koniec, bo aktualizacja do Androida 16 z nakładką One UI 8 trafia sukcesywnie na inne smartfony. Proces przyspiesza i to z pewnością cieszy.
One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja, którą niedawno dostały kilkuletnie modele z serii S22. W międzyczasie uaktualnienie trafiło na liczne inne telefony. Producent nie zwalnia. Oprogramowanie jest udostępniane na kolejne urządzenia i są m.in. modele Samsung Galaxy A53 i A33, a na tym nie koniec.
Aktualizacja Android 16 i One UI 8 dla Samsung Galaxy A53 i A33
Smartfony Samsung Galaxy A53 i A33 to kolejne modele, które załapały się na Androida 16 z nową nakładką One UI 8. Na razie jest ona udostępniana na te telefony w przypadku urządzeń pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Pierwszy z nich dostaje firmware kończący się ciągiem znaków GYI2. W drugim przypadku jest to GYI3.
Kiedy właściciele smartfonów Samsung Galaxy A53 i A33 w Polsce dostaną nową aktualizację? One UI 8 z systemem Android 16 powinien trafić na te telefony z europejskiej dystrybucji w ciągu kilku najbliższych dni. Tak było wcześniej, a więc trzeba uzbroić się w ciut cierpliwości i poczekać. Na szczęście długo to nie potrwa. Warto dodać, że nowe oprogramowanie zawiera aktualne poprawki z października.
Na tym nie koniec, bo nowa aktualizacja trafia również na inne telefony. Są to m.in. modele Samsung Galaxy XCover 7 Pro (firmware BYI6), M54 (EY14), M53, M35, M34 oraz M15. Widzimy więc, że uaktualnienie sukcesywnie pojawia się na kolejnych średniakach. Lista jest coraz dłuższa.
Lista smartfonów Samsung z aktualizacją Android 16 i One UI 8
Aktualizacja do Androida 16 z nakładką One UI 8 trafiła już na sporo telefonów i tabletów marki. Lista smartfonów firmy Samsung, które dostały to uaktualnienie, widoczna jest niżej.
- Galaxy S25, S25+, S25 Edge i S25 Ultra
- Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra
- Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra
- Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Gaalxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy M55, M54, M53, M35 i M34
- Galaxy M16, M15
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy Tab S10+ i S10 Ultra
- Galaxy Tab S9, S9+ i S9 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE i Tab S10 FE+
Pamiętajmy również, że w drodze jest kolejne duże uaktualnienie z numerkiem 8.5. Samsung wprowadzi w nim wiele nowości. Publiczny program pilotażowy wersji beta może ruszyć już w listopadzie. W pierwszej kolejności oprogramowanie wypróbują właściciele modeli S25.
