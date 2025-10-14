One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja, która trafia na kolejne smartfony. Tym razem na uaktualnienie załapały się modele Samsung Galaxy A53, A33 i XCover 7 Pro. Na tym nie koniec, bo aktualizacja do Androida 16 z nakładką One UI 8 trafia sukcesywnie na inne smartfony. Proces przyspiesza i to z pewnością cieszy.

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja, którą niedawno dostały kilkuletnie modele z serii S22. W międzyczasie uaktualnienie trafiło na liczne inne telefony. Producent nie zwalnia. Oprogramowanie jest udostępniane na kolejne urządzenia i są m.in. modele Samsung Galaxy A53 i A33, a na tym nie koniec.

Aktualizacja Android 16 i One UI 8 dla Samsung Galaxy A53 i A33

Smartfony Samsung Galaxy A53 i A33 to kolejne modele, które załapały się na Androida 16 z nową nakładką One UI 8. Na razie jest ona udostępniana na te telefony w przypadku urządzeń pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Pierwszy z nich dostaje firmware kończący się ciągiem znaków GYI2. W drugim przypadku jest to GYI3.

Kiedy właściciele smartfonów Samsung Galaxy A53 i A33 w Polsce dostaną nową aktualizację? One UI 8 z systemem Android 16 powinien trafić na te telefony z europejskiej dystrybucji w ciągu kilku najbliższych dni. Tak było wcześniej, a więc trzeba uzbroić się w ciut cierpliwości i poczekać. Na szczęście długo to nie potrwa. Warto dodać, że nowe oprogramowanie zawiera aktualne poprawki z października.

Na tym nie koniec, bo nowa aktualizacja trafia również na inne telefony. Są to m.in. modele Samsung Galaxy XCover 7 Pro (firmware BYI6), M54 (EY14), M53, M35, M34 oraz M15. Widzimy więc, że uaktualnienie sukcesywnie pojawia się na kolejnych średniakach. Lista jest coraz dłuższa.

Lista smartfonów Samsung z aktualizacją Android 16 i One UI 8

Aktualizacja do Androida 16 z nakładką One UI 8 trafiła już na sporo telefonów i tabletów marki. Lista smartfonów firmy Samsung, które dostały to uaktualnienie, widoczna jest niżej.

Galaxy S25, S25+, S25 Edge i S25 Ultra

Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra

Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra

Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Gaalxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy M55, M54, M53, M35 i M34

Galaxy M16, M15

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy Tab S10+ i S10 Ultra

Galaxy Tab S9, S9+ i S9 Ultra

Galaxy Tab S10 FE i Tab S10 FE+

Pamiętajmy również, że w drodze jest kolejne duże uaktualnienie z numerkiem 8.5. Samsung wprowadzi w nim wiele nowości. Publiczny program pilotażowy wersji beta może ruszyć już w listopadzie. W pierwszej kolejności oprogramowanie wypróbują właściciele modeli S25.

