tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy A53 i A33. Aktualizacja dostępna
Android 
Udostępnij
Tweetnij

One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy A53 i A33. Aktualizacja dostępna

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja, która trafia na kolejne smartfony. Tym razem na uaktualnienie załapały się modele Samsung Galaxy A53, A33 i XCover 7 Pro. Na tym nie koniec, bo aktualizacja do Androida 16 z nakładką One UI 8 trafia sukcesywnie na inne smartfony. Proces przyspiesza i to z pewnością cieszy.

Marcelina Poznańska 34 odsłon 0 komentarzy , , , , , , ,

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja, którą niedawno dostały kilkuletnie modele z serii S22. W międzyczasie uaktualnienie trafiło na liczne inne telefony. Producent nie zwalnia. Oprogramowanie jest udostępniane na kolejne urządzenia i są m.in. modele Samsung Galaxy A53 i A33, a na tym nie koniec.

Aktualizacja Android 16 i One UI 8 dla Samsung Galaxy A53 i A33

Smartfony Samsung Galaxy A53 i A33 to kolejne modele, które załapały się na Androida 16 z nową nakładką One UI 8. Na razie jest ona udostępniana na te telefony w przypadku urządzeń pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Pierwszy z nich dostaje firmware kończący się ciągiem znaków GYI2. W drugim przypadku jest to GYI3.

Kiedy właściciele smartfonów Samsung Galaxy A53 i A33 w Polsce dostaną nową aktualizację? One UI 8 z systemem Android 16 powinien trafić na te telefony z europejskiej dystrybucji w ciągu kilku najbliższych dni. Tak było wcześniej, a więc trzeba uzbroić się w ciut cierpliwości i poczekać. Na szczęście długo to nie potrwa. Warto dodać, że nowe oprogramowanie zawiera aktualne poprawki z października.

One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy A53 i A33. Aktualizacja dostępna

Na tym nie koniec, bo nowa aktualizacja trafia również na inne telefony. Są to m.in. modele Samsung Galaxy XCover 7 Pro (firmware BYI6), M54 (EY14), M53, M35, M34 oraz M15. Widzimy więc, że uaktualnienie sukcesywnie pojawia się na kolejnych średniakach. Lista jest coraz dłuższa.

Lista smartfonów Samsung z aktualizacją Android 16 i One UI 8

Aktualizacja do Androida 16 z nakładką One UI 8 trafiła już na sporo telefonów i tabletów marki. Lista smartfonów firmy Samsung, które dostały to uaktualnienie, widoczna jest niżej.

  • Galaxy S25, S25+, S25 Edge i S25 Ultra
  • Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra
  • Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra
  • Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy A56
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Gaalxy A33
  • Galaxy A26
  • Galaxy A25
  • Galaxy A17
  • Galaxy A16
  • Galaxy A15
  • Galaxy M55, M54, M53, M35 i M34
  • Galaxy M16, M15
  • Galaxy XCover 7 Pro
  • Galaxy Tab S10+ i S10 Ultra
  • Galaxy Tab S9, S9+ i S9 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE i Tab S10 FE+

Pamiętajmy również, że w drodze jest kolejne duże uaktualnienie z numerkiem 8.5. Samsung wprowadzi w nim wiele nowości. Publiczny program pilotażowy wersji beta może ruszyć już w listopadzie. W pierwszej kolejności oprogramowanie wypróbują właściciele modeli S25.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Czy znasz te ukryte funkcje i wskazówki z Messengera?

źródło: Sammobile

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij