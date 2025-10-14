Nothing Phone 3a Lite w drodze. Jest częściowa specyfikacja smartfona

Nothing Phone 3a Lite to nowy smartfon marki, którego premiera jest nie odległa. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja telefonu i wiemy, że będzie to tańsze urządzenie. Do wyboru będą co najmniej dwa kolory obudowy. Cena Nothing Phone 3a Lite nie jest na razie znana, ale są pewne wskazówki.

Nothing Phone 3a Lite to nowy smartfon, który wkrótce uzupełni portfolio telefonów z serii zaprezentowanej w marcu. W drodze są również nowe modele 4a, ale najpierw możemy zobaczyć tańsze urządzenie z atrakcyjną ceną. Co już wiemy o tym urządzeniu? Znana jest częściowa specyfikacja techniczna i planowane kolory obudowy.

Specyfikacja techniczna smartfona Nothing Phone 3a Lite

Smartfon Nothing Phone 3a Lite będzie najtańszym członkiem rodziny 3a, a więc jego specyfikacja techniczna będzie nieco prostsza względem bazowego modelu. Kompletnych informacji na razie nie ma, ale wiadomo, że to urządzenie ma trafić do sprzedaży tylko w jednej konfiguracji sprzętowej.

Z informacji przekazanych przez serwis źródłowy wynika, że nowy smartfon będzie dostępny wyłącznie w opcji z 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB miejsca na dane. Inne warianty nie są planowane. Więcej szczegółów w tym zakresie nie podano i pozostają jedynie domysły.

Można jednak się spodziewać, że Nothing Phone 3a Lite otrzyma ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy baterię o pojemności około 5000 mAh. Możliwe, że zostaną zredukowane możliwości aparatu fotograficznego i producent pozbędzie się dla przykładu jednego z trzech obiektywów.

Cena Nothing Phone 3a Lite i kolory obudowy

Cena telefonu nie jest na razie znana, ale na pewno będzie niższa w porównaniu do podstawowego Nothing Phone 3a. Serwis źródłowy spekuluje, że w Indiach może to być około 20 tys. rupii. Telefon z marca debiutował za 24999 rupii, a więc model Lite mógłby być tańszy o około 5 tys. rupii. W Polsce pewnie byłoby to kilkaset (200-300) złotych mniej, ale na razie są to wyłącznie przypuszczenia.

Do wyboru będą co najmniej dwa kolory obudowy. Są to biały oraz czarny, czyli podstawowe odcienie. Możliwe, że z czasem pojawi się dodatkowa opcja, ale na razie nic na ten temat nie wiadomo.

Serwis źródłowy dodaje, że premiera Nothing Phone 3a Lite ma odbyć się w Indiach oraz na rynkach europejskich jeszcze w 2025 r. Tak więc urządzenie zobaczymy jeszcze w tym kwartale. Wynika to z faktu, że w okolicy marca 2026 r. powinna już zadebiutować seria 4a i producent musi się nieco spieszyć.

Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Na razie nie wiadomo, czy pojawią się jakieś zmiany we wzornictwie lub też producent postanowił postawić na sprawdzony dizajn. Urządzenie pewnie nie zostanie dochowane w tajemnicy do samej premiery i zobaczymy je wcześniej.

źródło: Xpertpick