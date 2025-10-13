Październikowa aktualizacja na smartfony Samsung. Nie tylko One UI 8

Październikowa aktualizacja sukcesywnie trafia na smartfony marki Samsung. Wiele z nich dostaje nowe łatki wraz z One UI 8 i Androidem 16. Co nowego wprowadza najnowsza poprawka? Październikowa aktualizacja zawiera patche przygotowane przez Google. Natomiast Samsung usunął 20 różnych podatności w zabezpieczeniach.

Październikowa aktualizacja na smartfony Samsung udostępniana jest od kilku dni i sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Wiele urządzeń dostaje najnowsze poprawki wraz z uaktualnieniem do Androida 16 i nakładką One UI 8. Na pozostałe trafi w formie mniejszej łatki.

Październikowa aktualizacja na smartfony Samsung z One UI 8

Samsung w tym miesiącu rozruszał proces aktualizacji do Androida 16 z nakładką One UI 8 i wiele jego smartfonów otrzymuje październikowe poprawki bezpieczeństwa właśnie z tym uaktualnieniem. Tak było choćby w przypadku serii S22 i wielu tańszych urządzeń. Co nowego znajdziemy w tej wersji?

Październikowa aktualizacja zawiera patche opracowane przez Google dla Androida. Tym razem nie ma ich tak wiele, co w ostatnich miesiącach. Większość z łatek (kilkanaście) oznaczona jest wysokim ryzykiem zagrożenia. Żadna nie ma statusu krytycznego. Ponadto kilka nie ma związku z urządzeniami marki Samsung.

Koreańczycy w tym miesiącu przygotowali 20 łatek specyficznych dla jego autorskiego oprogramowania. Część z nich oznaczono wysokim stopniem zagrożenia. Kilka obejmuje komponent libpadm.so, a pozostałe rozwiązują problemy zidentyfikowane w platformie Knox, DeX czy niezabezpieczenie przechowywanych informacji na smartwatchach Galaxy Watch.

Październikowa aktualizacja trafia m.in. na modele Samsung Galaxy S25, gdyż te dostały One UI 8 jeszcze we wrześniu ze starszymi poprawkami bezpieczeństwa. W zależności od rynku dystrybucji proces może trochę potrwać.

Samsung szykuje się do uruchomienia beta testów One UI 8.5

Aktualizacja do Androida 16 z nową nakładką firmy trafia na kolejne telefony, a tymczasem w drodze jest kolejne duże uaktualnienie. Mowa o One UI 8.5, nad którym prace trwają od kilku miesięcy i do sieci co chwilę przedostają się nowe szczegóły. Firma planuje dla tego oprogramowania wiele nowości. Kiedy je zobaczymy?

Jeszcze przed końcem listopada ma zostać uruchomiony publiczny program pilotażowy One UI 8.5 beta. Wtedy nowe oprogramowanie będą mogli wypróbować właściciele smartfonów Samsung Galaxy S25. Potem zostanie on rozszerzony także o inne telefony.

Aktualizacja w ostatecznej formie pojawi się dopiero w styczniu. Najpierw oprogramowanie trafi na modele S26, a potem Samsung powinien je zacząć udostępniać również na inne telefony, gdzie lista jest długa. Natomiast w okolicy maja może ruszyć program pilotażowy uaktualnienia bazującego na systemie Android 17 z nakładką mającą numerek 9.0.

